BYD Aktie: Stabilisierung am Hoch!

BYD Aktie: Mit dem Erreichen und Übersteigen der 9,00 Euro Marke wurde nicht nur das 2017er Hoch erreicht, sondern auch ein neues gesetzt. Damit wird die Stärke der Bullen deutlich. Die Lage der Trendindikatoren ist als sehr bullisch anzusehen. Solange die 200-Tagelinie nicht nachhaltig unterschritten wird, ist von langfristig steigenden Kursen auszugehen. Idealerweise schaffen es die Bullen den Anteilschein oberhalb der rund 6,50 Euro Marke zu halten, um die 10,27 Euro abermals anzuvisieren.

Der Tageschart der BYD Aktie in Euro:

„Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.”

Lassen Sie uns jetzt die Indikatoren der BYD Aktie im Detail besprechen:

○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (bullisch) | 100-Tage-Linie (bullisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Wir befinden uns in einem sehr guten Aufwärtstrend. Denn der Kurs notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Außerdem ist die 200-Tage-Linie steigend. Aus dieser Sicht ist man auf der Long-Seite sehr gut aufgehoben.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bullisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Aufwärtstrend auf. Denn sowohl das obere Band als auch das untere Band ist steigend, das ist als bullisch zu werten.

○ Der Macd Indikator (BYD Aktie): (Über null – aber fallend) Er ist über der Nulllinie aber die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit könnte man das als Verkaufssignal auslegen, man sollte zumindest vorsichtig sein.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Dieser Indikator befindet sich im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.

○ Der Stochastic Indikator: (Kaufsignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Kaufsignal ausgelöst.