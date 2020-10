BYD Aktie: Sensationell – Der nächste starke Knaller!

Schon der vergangene Monat war aus Sicht der Anleger von großer Freude geprägt. So stieg die Aktie im September um unglaubliche 49 Prozent. Während berechtigterweise viele Marktteilnehmer mit einer Konsolidierungsphase durch Gewinnmitnahmen rechneten, konnte indes die BYD Aktie nach kurzer Korrektur ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Und es wird noch besser! Denn die Aktie konnte am Donnerstag ein neues Allzeithoch (15,10 EUR) erreichen. Das war das Ergebnis der starken Aufwärtsbewegung in den vergangenen fünf Handelstagen. So konnte der Anteilsschein binnen kürzester Zeit um beachtliche 12 Prozent zulegen.

Gemäß der Börsenweisheit ‘The trend is your friend’ deutet charttechnisch vieles für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in den nächsten Tagen & Wochen. Auch wenn es immer wiedermal zu kurzzeitigen Korrekturbewegungen kommen kann. Und die Chancen sind nicht schlecht, dass die Partystimmung bei der BYD Aktie bis zum Jahresende hin andauert. Impulse dafür könnte der 30.10. liefern. Denn am besagten Tag präsentiert das Unternehmen seine Ergebnisse für das 3. Quartal 2020.

Schon die bisherige Jahresperformance mit einem Plus von starken 231 Prozent kann sich mehr als sehen lassen. Allein seit Ende August verdoppelte sich der Aktienkurs!

Gestärkt wird der Aufwärtstrend indes von den neuesten Analysteneinschätzungen. So erhöhte zum einen die US-Investmentbank JPMorgan Chase & Co. ihr Kursziel von 122 auf 150 HKD. Auch seitens der Citigroup gab es ein Update. Bei Ihnen gab es eine Kurszielerhöhung von 151 auf 175 HKD.

Bei der Gesamtbetrachtung liegen nun 26 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die BYD Aktie 5-mal ein ‘Hold’-Rating und 1 ‘Sell’-Rating. Doch den Großteil bilden die vorhandenen 16 ‘Buy’-Ratings. Darüber hinaus gibt es auch noch 4 ‘Overweight’-Ratings.





