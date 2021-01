BYD Aktie: Reichlich Grund für Zuversicht!

Die Aktie von BYD steht vor einer spannenden Woche an der Börse: Wird es den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten gelingen, den Schwung aus der Vorwoche wieder aufzunehmen? Nach einem kleinen Einbruch von über 27 auf unter 25 Euro zur vergangenen Wochenmitte schaffte die BYD-Aktie vor dem Wochenende ein fulminantes Comeback – und ging nach einem Plus von drei Prozent bei 27,15 Euro aus dem Handel in FRankfurt. Reichlich Grund für Zuversicht hatte BYD zuvor allemal geliefert.

Erst in der vorvergangenen Woche hatte BYD den größten Bus-Auftrag der Unternehmensgeschichte außerhalb Chinas vermeldet: Gut 1.00 rein elektrische Busse sollen in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá geliefert werden, hieß es. Es ist für den Konzern ein gutes Pflaster: Nach eigenen Angaben Markt beherrscht BYD den kolumbianischen Markt für Elektrobusse mit einem Anteil von sage und schreibe 96,5 Prozent.

Es ist nicht die einzige gute Nachricht: Wie der chinesische Pkw-Verband in der Vorwoche mitteilte, waren gleich zwei Elektromodelle von BYD im vergangenen Jahr in der chinesischen Verkaufs-Hitparade in die Top 10 gerückt. Darunter die erst von rund einem halben Jahr gestartete Elektro-Limousine „Han“. Es sind Erfolgsmeldungen wie diese, die BYD vom schärften, chinesischen Konkurrenten Geely absetzt, der sich bei Fahrzeugen mit alternativem Antrieb weiterhin schwer tut.

Das macht sich auch am Aktienkurs bemerkbar. Zwar hat Geely seinen Börsenwert im vergangenen Jahr glatt verdoppelt. Darüber allerdings können BYD-Anleger nur milde lächeln: Vor einem Jahr war die Aktie des Unternehmens noch bei ziemlich genau fünf Euro gehandelt worden. Die Anteilscheine haben sich innerhalb von zwölf Monaten in ihrem Wert somit mehr als verfünffacht.





