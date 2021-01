BYD Aktie: Hier fehlt wirklich nicht mehr viel!

Nach einem schwächeren Dienstag hat sich die Aktie von BYD am Mittwoch im frühen Handel wieder auf den Weg gemacht: Am Handelsplatz Frankfurt verbesserten sich die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten um annähernd vier Prozent auf knapp 26,30 Euro. Noch ist das Wochenminus bei der BYD-Aktie damit nicht ganz ausgeglichen, doch auf Monatssicht liegt die Aktie damit wieder rund 20 Prozent im Plus. Die grundsätzlich gute Stimmung rund um das Unternehmen hat Gründe.

Denn laut Medienberichten schaffte es BYD im vergangenen Jahr gleich zweimal in die Top 10 der in China am meisten verkauften Elektroautos. Besonders bemerkenswert: Erst vor knapp sechs Monaten kam die Elektro-Limousine „Han“ auf den Markt und erreichte trotz dieser kurzen Verkaufszeit einen respektablen achten Platz im Gesamtjahr 2020, wie der chinesische Pkw-Verband mitteilte.

Doch nicht nur im Bereich der Elektroautos gelang BYD zuletzt Erstaunliches: Vor gut einer Woche vermeldete das Unternehmen eine Lieferung von Elektrobussen nach Lateinamerika – und was für eine: 1.002 rein elektrische Busse für die kolumbianische Hauptstadt Bogotá waren nach eigenen Angaben zugleich der größte Bus-Auftrag für BYD außerhalb Chinas in der gesamten Unternehmensgeschichte. Im kolumbianischen Markt für Elektrobusse kommt BYD bereits jetzt demnach auf einen Marktanteil von 96,5 Prozent.

Dass Chinas Wirtschaft offenbar weitaus schneller aus der Corona-Krise kam als die der meisten anderen Staaten, hatte insbesondere die Aktien der chinesischen Fahrzeughersteller in den vergangenen Monaten insgesamt deutlich ansteigen lassen – von Hauptkonkurrent Geely bis zum Newcomer NIO. BYD etwa hat seinen Börsenwert in nur sechs Monaten annähernd verdreifacht. Zum Allzeithoch, das die BYD-Aktie am 12. Januar bei 28,02 Euro ausbildete, fehlen aktuell noch knapp sieben Prozent.





