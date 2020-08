BYD-Aktie: Glück im Unglück?

Die Corona-Pandemie hat in zahllosen Branchen tiefe Spuren hinterlassen. Auch der chinesische Autobauer BYD konnte sich der rapide sinkenden Nachfrage nicht erwehren. Im ersten Quartal brachen die Umsätze um 35 Prozent ein. Erstaunlicherweise wirkte sich das kaum auf die BYD-Aktie aus, die trotzdem munter weiter in die Höhe stieg. Mittlerweile scheint die gute Laune der Anleger jedoch ein Ende gefunden zu haben. Selbst an und für sich gute Zahlen und deutlich weniger Umsatzrückgänge im zweiten Quartal konnten nicht mehr für neue Kurssprünge sorgen.

Im zweiten Quartal 2020 erwirtschaftete BYD umgerechnet knapp 242 Millionen US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einem Minus von rund zwei Prozent entspricht. Mit Blick auf die anhaltende Krise beileibe kein schlechtes Ergebnis. Die Gewinne konnten in den ersten sechs Monaten sogar um mehr als 14 Prozent gesteigert werden. Dennoch halten die Anleger sich mit ihrer Euphorie vornehm zurück. Am Freitag gab es nach den Zahlen sogar ein Minus von etwa einem halben Prozent zu beklagen. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Umsätzen und Gewinne zum Trotz die Autoverkäufe noch immer rückläufig sind.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres verkaufte BYD 60.677 Elektrofahrzeuge. Verglichen zum Vorjahr ist das ein Rückgang von satten 58 Prozent. Andere Geschäftszweige konnten diesen Rückgang zwar auffangen, dennoch sind die Anleger sichtlich enttäuscht. Ob und wann das wichtige Geschäft mit Elektrofahrzeugen wieder Fahrt aufnimmt, steht noch in den Sternen. Solange es hier keine positiven Nachrichten gibt, wird die BYD-Aktie es an den Märkten aber aller Voraussicht nach schwer haben. Mittlerweile werden die Anteile zu je 8,55 Euro gehandelt, nachdem sie im Juli kurzzeitig noch über 10 Euro lagen.

