BYD Aktie: Geely hat einfach keine Chance!

Die Aktie von BYD hatte auf ihrem beeindruckenden Aufwärtsmarsch zuletzt eine kurze Pause eingelegt. Zwischen Freitag und Montag rutschten die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers vom Höchststand bei 16,40 Euro auf bis zu 14,12 Euro zurück. Doch das ist Vergangenheit. Bereits am Dienstag machte sich die BYD-Aktie wieder auf den Weg nach oben, was Geely indessen nicht gelang. Denn obwohl der Automobilmarkt in China zuletzt wieder deutlich anzog, hat der größte heimische Konkurrent gegen BYD einfach keine Chance. Auch Analysten sehen nur bei einem großes Potenzial.

Das liegt vor allem am Trend hin zu Elektroautos und alternativen Antrieben – und den hat Geely ziemlich verschlafen. Ganz im Gegensatz zu BYD. Die chinesischen Kunden rennen dem Hersteller bezüglich der Elektro-Limousine BYD Han die Bude ein: Die Vorbestellungen hatten die Erwartungen deutlich übertroffen, in rund zwei Monaten sollen 40.000 E-Autos geordert worden sein; gerechnet hatte man laut Medienberichten mit 3.000 bis 4.000 Bestellungen pro Monat. Der Erfolg hat Gründe: Der Elektroflitzer beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und kommt rechnerisch 605 Kilometer weit. Werte, die dem Tesla S sehr nahe kommen. Mit umgerechnet 33.000 Euro kostet der Han allerdings weniger als die Hälfte des US-Konkurrenten, für den laut Business Insider auch in China rund 77.000 Euro aufgerufen werden.

Kein Wunder also, dass es zuletzt zwei Kaufempfehlungen für die BYD-Aktie gab: Nach Informationen der Seite Der Aktionär sieht Analyst Kelvin Lau von Daiwa Securities die Aktie mit 150 HongKong-Dollar fair bewertet. Hyunwoo Jin von Mirae Assett Daewoo sehe für die BYD-Aktie noch Potenzial bis 180 HongKong-Dollar, was 19,72 Euro entspricht. Nachdem BYD am Dienstag bereits deutlich zulegte, notierten die Papiere am frühen Mittwochmorgen mit einem Plus von weiteren gut vier Prozent in Frankfurt bereits wieder bei 16,22 Euro. Geely hingegen gab leicht auf 1,76 Euro nach.

Achim Graf

