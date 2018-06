BYD-Aktie: Geduld kann sich auszahlen! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.



Das Papier des chinesischen Elektroauto-Spezialisten habe sich von den kräftigen Kursverlusten in den letzten Wochen noch nicht erholt. Es sei nun aber zumindest eine Stabilisierung erkennbar. Die Nachrichtenlage bei BYD sei eigentlich auch alles andere als schlecht. Das werde an der Börse allerdings noch nicht honoriert. Es sei daher nur eine Frage der Zeit, bis der Aktienkurs von BYD wieder Fahrt aufnehme, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (analyse vom 05.06.2018)



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) ist ein führendes Hightech-Unternehmen aus China, das auf Informationstechnologien spezialisiert ist, einschließlich auf wiederaufladbare Batterien, Mobilfunkgeräte, IT-Komponenten und Baugruppen, herkömmliche und Elektroautos sowie neue Energieprodukte mit einzigartigen Technologien, z.B. Solaranlagen, Energiespeicheranlagen, LEDs, Elektrostapler, usw. BYD beschäftigt derzeit über 180.000 Mitarbeitende und verfügt über zwölf eigene Industrieparks in China mit insgesamt über 15 Millionen Quadratmetern Fläche in den Städten Shenzhen, Peking, Shanghai, Xi'an, Changsha, Huizhou und Nanjing. BYD hat weltweit Niederlassungen, u.a. in den USA, Europa, Japan, Hongkong und anderen Regionen. (05.06.2018/ac/a/a)