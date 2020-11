BYD Aktie – Elektrisierendes aus China!

Soviel ist schon einmal klar: Die Aktie des chinesischen E-Autobauers und Elektrokonzerns Byd ist sehr gut gelaufen! Aus charttechnischen Aspekten wäre nun eine Konsolidierung, eine Verschnaufpause völlig normal! Doch Rücksetzer dürften eher auf Kaufneigung treffen. Selbst eine weitere Beschleunigung der Aufwärtsbewegung ist nicht ganz von der Hand zu weisen! Denn Byd als Autobauer ist auf Wachstumskurs!

So planen der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Chuxing und Byd die Herstellung eines E-Fahrzeuges! Den sogenannten “D1”! Dieses Auto wird exclusiv für Didi produziert und kommt nicht in den Einzelhandel! Noch in 2020 sollen rund 10.000 D1-Fahrzeuge ausgeliefert werden. Bis Ende 2021 sodann insgesamt 100.000 D1 auf die Straße gebracht sein! Der D1 damit als “Firmenfahrzeug” von Didi als Marke!

Und nicht zu vergessen: Der Werbeeffekt für Byd! Denn rund 60 Millionen Fahrten werden von Didi täglich vermeldet sowie über eine halbe Milliarde Passagiere! Überzeugt das Fahrzeug sowohl die Fahrer als auch Mitfahrenden, dürfte Byd seinen Marktanteil auf dem chinesischen Heimatmarkt weiter ausbauen. Dieser liegt schon heute bei rund 14 Prozent!

Der wichtigste Vorteil von Byd gegenüber seinen Konkurrenten im In- und Ausland scheint jedoch in der Batterietechnik zu liegen! Die “Blade-Batterie” von Byd ist günstiger und sicherer als die meisten anderen Batteriekonzepte und kommt ohne Kobalt aus! Da Byd zudem viele Fahrzeugkomponenten und vor allem die Batterien selbst produziert, dürfte Byd jeden Preiskampf für sich ausfechten können! Nun muss Byd nur noch den Beweis antreten, dass die Batterien tatsächlich halten, was sie versprechen! Die Anleger zumindest sind zuversichtlich!





