BYD Aktie – Einfach sensationell!

Das sollte eigentlich eine einfache Sache sein! Die Byd-Aktie hat Zukunft! Keine Frage! Denn das Unternehmen ist gut aufgestellt. Die Auftragsbücher sind voll. Der Wachstumskurs ist eingeschlagen. Die Story zudem intakt. Denn die tiefe Wertschöpfungskette der Produktion vieler Komponenten im eigenen Hause für die E-Fahrzeuge überzeugt. Byd kann so preisgünstig und unabhängig produzieren. Zudem ist der heimische Markt in China einfach sensationell riesig! Zusätzlich darf davon ausgegangen werden, dass Byd seine E-Fahrzeuge auch weltweit an den Mann bekommen wird. Die Nachfrage zumindest ist vorhanden. So werden auch E-Busse oder andere E-Fahrzeuge aus anderen Ländern geordert.

Lediglich die schnelle Kursentwicklung mit einer Überhitzung in den vergangenen Wochen haben nun zu einer Abkühlung in der Stimmung für die Byd-Aktie gesorgt! Die Chartsituation ist weiterhin im überkauften Zustand. Die Standard-Indikatoren zeigen hohe Werte an. Zwar sind RSI oder auch der MACD schon auf dem Rückzug. Doch die Werte sind weiterhin auf hohem Niveau – ebenso der prozentuale Abstand des Tagessschlusskurses zu seiner 200-Tage-Linie!

Der seit Anfang Juni 2020 laufende stürmische Aufwärtstrend ist aber intakt. Die Aufwärtstrendlinie verläuft bei circa 13 bis 14 Euro. Demzufolge wäre noch viel Platz nach unten. Mit einem aktuellen Kurs bei knapp 19 Euro notiert der Wert jedoch noch über der 50-Tage-Linie. Diese verläuft ansteigend und notiert bei rund 17,4 Euro. Derzeit werden Erholungen allerdings verkauft oder treffen auf Widerstand. Demzufolge ist das Risiko weiterer Abgaben im Aufwärtstrend durchaus noch einzuplanen. Doch solange der Aufwärtstrend intakt ist, sind Rücksetzer eher als Einstiegsgelegenheit zu betrachten und auf kurzfristige Kaufsignale zu beobachten. Geduld ist daher noch gefragt – doch das positive Szenario ist aus Sicht der Chartanalyse zu favorisieren!





