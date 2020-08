BYD Aktie: Eine elektrisierende Nachricht!

Nach etwas schwierigeren Wochen an der Börse hat sich die Aktie von BYD in den vergangenen Tagen wieder ordentlich nach oben entwickelt: Von ihrem Tiefststand bei 7,80 Euro am vergangenen Donnerstag spurteten die Papiere des Batterie- und Fahrzeugherstellers auf bis zu 8,56 Euro am Mittwoch – ein Plus bei der BYD-Aktie von rund zehn Prozent. Und auch anderer Stelle hat der chinesische Konzern einen Erfolg zu vermelden: Aus einer ungarischen Stadt gibt es quasi eine elektrisierende Nachricht.

Die ersten Elektrobusse für Pécs

Denn BYD hat jetzt die Lieferung von zehn Elektrobussen an den öffentlichen Busbetreiber Tüke Busz Zrt in Pécs gemeldet. Es sind die ersten Elektrobusse überhaupt in der Stadt in Süd-Ungarn mit knapp 160.000 Einwohnern. Die Fahrzeuge seien von BYD in Komárom, ebenfalls in Ungarn, produziert worden, heißt es. Mit der Übergabe der eBus-Flotte beginne „eine längerfristige Verpflichtung von Tüke Busz Zrt, die gesamte Flotte auf Batteriestrom umzustellen“. Trotz der anfänglichen COVID-19-Beschränkungen habe BYD den geplanten Liefertermin einhalten können. Bei der Übergabe waren laut Mitteilung einige offizielle Vertreter anwesend, darunter der stellvertretende Minister des ungarischen Ministeriums für Innovation und Technologie, Tamás Schanda, sowie der Bürgermeister von Pécs, Attila Péterffy.

Ladeinfrastruktur ebenfalls von BYD

Die neue Elektrobus-Flotte von Tüke Busz Zrt besteht aus dem meistverkauften 12-Meter-Niederflurmodell von BYD und wird demnach die bisherigen Diesel-Busse der Stadt ersetzen. Das Modell biete eine Reichweite von 300 Kilometern mit einer einzigen Ladung. Die Ladeinfrastruktur für die neue Flotte des Unternehmens wurde ebenfalls von BYD entwickelt und installiert, wie es heißt. Die Lieferung nach Pécs sei die erste in einer Reihe von weiteren von BYD in andere europäische Länder, „da die COVID-19-Beschränkungen gelockert werden und die Nachfrage nach öffentlicher Mobilität steigt“.

