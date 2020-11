BYD Aktie – Chinas Tesla Konkurrent in der Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Wenn es um das Thema Elektromobilität geht, redet die Masse nur von Tesla. Doch auch Abseits von Tesla gibt es interessante Alternative(n). Eine davon ist die BYD Aktie. BYD ist ein chinesischer Hersteller für Elektromobilität. BYD steht für „Build your Dreams“. Zudem ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von wiederaufladbaren Akkumulatoren. Die BYD Aktie konnte in den vergangenen 52 Wochen um rund 342% zulegen. Die BYD Aktie notiert aktuell auf Allzeithoch. Ist das Wachstum von Dauer und können es die Chinesen mit Branchenprimus Tesla aufnehmen? Näheres in der folgenden Analyse!

BYD Aktie – Historie kurz vorgestellt

1995: Der chinesische Chemiker Wang Chuanfu gründet BYD als Produzenten für wiederaufladbare Batterien

2002: Börsengang in Hong-Kong

2003: Durch den Kauf Tsinchuan Automobile Co Ltd stieg BYD in das Automobilgeschäft ein. Das Unternehmen kombiniert seitdem die Techniken der wiederaufladbaren Akkumulatoren mit den Karoserien von Tsinchuan.

2010: Einstieg in den Bereich der Umwelttechnologie durch Herstellung von LED- Leuchttechnik und Stromspeichersysteme

2016: Einstieg in den Zugverkehr

BYD Produkte

BYD bietet aktuell Produkte aus den nachfolgenden Geschäftsbereichen an:

Im Gegensatz zu Tesla bietet BYD das komplette Ökosystem an. BYD ist sehr wenig auf externe Lieferanten angewiesen.

BYD bietet eine Reihe von Elektroautos an. Nachfolgende Tabelle sind diese übersichtlich dargestellt:

Name Typ Preis in USD BYD Qin Limousine 19.130- 30.470 USD BYD Song SUV 26.500- 32.700 USD BYD Han Mittelklasse- Limousine 33.800- 41.500 USD BYD Tang SUV 41.200- 46.400 USD

Die Fahrzeuge von BYD werden hauptsächlich in China verkauft. Im nächsten Jahr plant BYD den Markteintritt in Europa. Zunächst sollen die Fahrzeige in Norwegen verfügbar sein. Wann die Fahrzeuge auch hierzulande erhältlich sein werden, ist noch unklar.

Neben dem klassischen KFZ- Geschäft bietet BYD auch eine Reihe von Elektrofahrzeugen speziell für den gewerblichen Zweck an. Dazu gehören unter anderem elektrische Taxis, elektrische Lastkraftwagen, elektrische Kehrmaschinen sowie elektrische Gabelstapler.

Darüber hinaus plant BYD die Mobilität in urbanen Ballungszentren, insbesondere Metropolen zu revolutionieren. Unter dem Projekt mit dem Namen „Sky Rail“ ist eine Art „Schwebebahn“ zu verstehen, die ausschließlich elektrisch angetrieben sein soll. Die Produktion und die Entwicklung des „Sky Rails“ soll im britischen Lanchester von statten gehen. Es sollen rund 1.000 neue qualifizierte Stellen geschaffen werden.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Byd?

Wie bereits erwähnt, ist BYD mehr als nur ein Hersteller von elektrischen Fahrzeugen. Im Gegensatz zur Konkurrenz stellt BYD auch die Batterien selbst her.

Fun Fact: BYD ist während der Corona- Pandemie zum weltweit größten Hersteller für chirurgische Masken aufgestiegen.

BYD ist ein Gründer geführtes Unternehmen

Auch noch 25 Jahre nach der Gründung ist der Gründer Wang Chuanfu Vorstandsvorsitzender der BYD Company. Chuanfu wurde im Jahr 1966 als Sohn einer armen Bauernfamilie in Wuwei geboren. Seine Eltern starben früh. Er studierte Chemie in Hunan und Peking. Nach seinem Studium begann er als Regierungsforscher zu arbeiten. Im Jahr 1995 gründete er die BYD Company, wessen CEO er bis heute ist. Chuangfu ist verheiratet und lebt in Shenzhen.

Warren Buffet ist der größte Aktionär von BYD

Warren Buffet’s Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ist aktuell der größte Einzelaktionär von BYD. Die Gesellschaft hält aktuell rund ein Viertel aller Aktien. Rund 49% aller Aktien befinden sich demnach im Streubesitz.

Branchenanalyse – BYD belegt den zweiten PlatzQuelle: Statista 2020-

Der Statistik zur Folge wurden im Jahr 2019 die meisten Elektrofahrzeuge von Tesla ausgeliefert. Zweitgrößter Hersteller ist demnach die BYD Company. Die deutschen Hersteller belegen der Statistik zur Folge die Plätze fünf und sechs.

BYD Aktie – Kennzahlen Umsatz

Dem Diagramm zur Folge ist der Umsatz von BYD im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8% zurückgegangen. Im Schnitt der letzten fünf Geschäftsjahre konnte das Unternehmen den Umsatz im aber um 17% pro Jahr steigern. Im Schnitt der letzten zehn Geschäftsjahre lag die Wachstumsrate bei rund 12% pro Jahr.

Im Vergleich zu Q3- 2019 konnte der Umsatz um rund 41% gesteigert werden.

Mehr als die Hälfte des Umsatzes erzielt BYD aktuell mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen. (Rund 53%) Mit technischen Komponenten erzielt BYD demnach aktuell rund 39% des Umsatzes. Die restlichen 8% erzielt das Unternehmen mit den Akkumulatoren. Darüber hinaus kann gesagt werden, dass BYD rund 86% des Umsatzes in China erwirtschaftet.

Operatives Ergebnis & Profitabilität

Wie das obige Diagramm zeigt, hat sich das operative Ergebnis und folglich auch die operative Marge der BYD Company in den vergangenen zehn Geschäftsjahren volatiler als der Umsatz gezeigt. Aufgrund erhöhter Ausgaben in Forschung und Entwicklung ist das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um rund 15% zurückgegangen. Im Schnitt der letzten fünf Geschäftsjahre konnte es allerdings um rund 36% pro Jahr zulegen. Die operative Marge schwankt dabei zwischen 1,2 und 7,9%.

Beim Blick auf die Kapitalrenditen der vorangegangenen Geschäftsjahre fällt auf, dass diese im Verhältnis gering ausfallen. Die Eigenkapitalrendite liegt aktuell bei 3,1%, die Gesamtkapitalrendite bei 0,9% und der Return On Capital Employed 5,7%. Alle Werte liegen damit aktuell weit von meiner persönlichen Benchmark bei min. 15% entfernt.

Bilanzanalyse (kurz)

Das Verhältnis aus Eigen- und Fremdkapital liegt aktuell bei 30:70%. In der Folge ergibt sich ein Grad der Verschuldung in Höhe von 233%. Dieser Wert liegt über meiner persönlichen Wertobergrenze von max. 200%.

Im Piotroski F-Score erreicht die BYD Company aktuell 5 von 9 möglichen Punkten. Dieser Score ist auf die sinkende Kapitalrendite, die steigende Verschuldung, der rückläufigen Bruttomarge sowie dem rückläufigen Kapitalumschlag zurückzuführen.

Im Traderfox- Wachstumscheck erreicht die BYD Aktie aktuell 14 von 15 möglichen Punkten. Einzig der rückläufige Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr verhindern die volle Punktzahl.

BYD Aktie – Ist der aktuelle Preis gerechtfertigt?Quelle: Tradingview.com

In den vergangenen 52 Wochen konnte sich die BYD Aktie prächtig entwickeln. Demnach konnte die BYD Aktie um 342% zulegen. Nach einer anhaltenden Seitwärtsbewegung von November 2019 bis Anfang März 2020 ging es in Folge der Corona- Krise von rund 51,90 HKD auf ein 52- Wochen-Tief bei 33,50 HKD am 23.03.2020 abwärts. In den folgenden Monaten legte die BYD Aktie sprichwörtlich den „Turbo“ ein. Die BYD Aktie schoss auf ein Allzeithoch bei rund 176 HKD. Der Trend zeigt Richtung Norden.

Werfen wir in einem nächsten Schritt noch einen Blick auf einige technische Indikatoren:

Der folgende Chart zeigt die Kursperformance der vergangenen 52 Wochen der BYD Aktie (Blau), der Tesla Aktie (Rot) sowie der NIO Aktie (Türkis):

Der Blick auf die Kursperformance der vergangenen 52 Wochen zeigt, dass die BYD Aktie die geringste Performance aufzuweisen hat. Doch ist dieser Trend auch beim Blick auf die Fundamentaldaten zu beobachten? Die folgende Tabelle zeigt den Peer Group Vergleich:

Quelle: Tradingview.com

Den Vergleich konnte die hier analysierte BYD Aktie mit 11 von 18 max. möglichen Punkten klar für sich entscheiden! Dabei muss aber auch gesagt werden, dass Nio noch sehr jung ist und eine Vergleichbarkeit schwierig ist.

Was wäre, hätte man mal >>damals<< BYD Aktien gekauft?

An einem Beispiel- Investment in Höhe von 1.000 USD möchte ich Ihnen zeigen, welche Summe man heute daraus geworden wäre: (Angaben gerundet in USD)

1 Monat: 1.456 USD

6 Monate: 3.507 USD

1 Jahr: 4.430 USD

3 Jahre: 2.490 USD

5 Jahre: 3.320 USD

Nachhaltiges Geschäftsmodell – Elektromobilität bleibt in Mode!

Starke Fundamentaldaten

Starke technische Indikatoren

Sieger des Peer- Group- Vergleichs

Hohe Bewertung auf Basis fundamentaler Daten

Schlechteste Kursperformance der Peer Group innerhalb der vergangenen 52 Wochen

BYD Aktie – Stärken und Schwächen StärkenSchwächenResümee – BYD ist das chinesische Tesla

Diese Analyse hat sich mit der BYD Aktie auseinandergesetzt. BYD bietet im Vergleich zur Konkurrenz preisgünstige Alternativen der Elektromobilität an. Die Kunden sind begeistert. Das aktuelle Premiummodell, die HAN- Limousine verkauft sich laut BYD besser als erwartet. BYD zur Folge sind wohl für die 2020er- Version rund 42.000 Bestellungen eingegangen. Zudem kann gesagt werden, dass sich die Fundamentaldaten (Umsatz, Gewinn, Kapitalrenditen) im Vergleich der letzten zehn Jahre im Schnitt haben steigern können.

Auf der Schattenseite muss aber auch erwähnt werden, dass die fundamentale Bewertung der BYD Aktie sportlich ist. Dies ist vor allem auf den starken Kursanstieg der vergangenen Monate zurückzuführen. Zudem weist die BYD Aktie die schlechteste Kursperformance inenrhalb der Peer Group auf.

Die Mehrheit der Analysten ist für die Zukunft positiv gestimmt. Ich werde die BYD Aktie weiter beobachten!

Es gilt der Haftungsausschluss, alle Angaben sind ohne Gewähr! Dieser Beitrag spiegelt ausschließlich die persönliche Meinung des Autors wider. Es findet keine Anlageberatung statt. Der Autor hält aktuell keine Aktien von BYD.

5. November 2020

