BYD-Aktie: Die Bullen sind chancenlos!

Zu Beginn der neuen Woche hatte BYD gute Neuigkeiten im Gepäck. Im September konnte der chinesische Konzern ansehnliche Verkaufszahlen vorweisen. Mehr als 42.000 Fahrzeuge konnten abgesetzt werden. Im Vergleich zum August mit knapp 37.000 verkauften Einheiten ist das ein deutliches Plus. An der Börse fand die Meldung jedoch kaum Beachtung. Stattdessen stand dort ein anderes Thema im Vordergrund.

Das Coronavirus hat die Märkte derzeit voll im Griff. Stark steigende Infektionszahlen schüren Ängste bei den Börsianern. Die BYD-Aktie konnte sich diesem Trend nicht entziehen und so ging es am Montag um 3,9 Prozent in Richtung Süden. Dass nicht einmal positive Nachrichten die Verluste abmildern können, ist alles andere als ein gutes Signal. Sollte es jetzt zu einer weiteren Verschärfung der Situation kommen, könnten die Verluste sich noch weiter ausweiten. Es ist also Vorsicht angesagt.

