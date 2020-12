BYD Aktie: Der Branchenriese in der Aktienanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Die BYD Aktie ist dieses Jahr zweifelsohne einer der spannendsten Aktien am Markt. So ist weiterhin die Nachfrage seitens der Anleger ungebrochen. Im Folgenden werfen wir mal einen genaueren Blick auf den chinesischen Pendant von Tesla.

1995 in Shenzhen (China) als Produzent von wiederaufladbaren Batterien gegründet, ist BYD spätestens seit der Beteiligung vom ‘Orakel von Omaha’ Warren Buffett auch hierzulande ein Begriff. Der heutige Mischkonzern hat dabei 2 Tochterunternehmen. Zum einen gilt BYD heute als einer der größten Produzenten von eben jenen wiederaufladbaren Batterien. Speziell im Smartphone-Segment ist das Unternehmen mit seinen Akkus stark vertreten. Daneben zählen auch die Komponentenherstellung für Mobiltelefone und Montageservices zur Kompetenz des einen Tochterunternehmens BYD Electronic (ISIN: HK0285041858).

Des Weiteren ist der Konzern mit seiner Tochtergesellschaft BYD Auto einer der größten Automobilhersteller Chinas. Insbesondere letzteres steht mit der Zukunftsfrage der E-Mobilität im Fokus der Anleger, weshalb auch wir uns im Folgenden näher mit diesem Unternehmensbereich und der BYD Aktie (ISIN: CNE100000296) auseinandersetzen werden.

Abbildung 1 – BYD Produktbereiche (Quelle: BYD – Investor Relations)

Doch bevor wir zu diesem kommen, werfen wir einen Blick auf den Gesamtumsatz. Vergangenes Jahr betrug der Konzern-Umsatz 121,79 Milliarden CNY. Das entspricht im Vergleich zu 2015 (77,61 Mrd. CNY) einem beachtlichen Zuwachs von 57 Prozent.

Abbildung 2 – BYD Umsatz nach Segment (Quelle: BYD – 2019 Annual Report)

Fast die Hälfte der Erlöse, genauer 49 Prozent, entfällt dabei auf BYD Auto. Folglich haben beide Unternehmensbereiche einen nahezu identischen Anteil am Umsatz. Das bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich. Denn sollte es in einem Bereich schlechter laufen als erwartet, kann der andere mit einem möglichen Zuwachs den Umsatzverlust kompensieren. Das konnten wir bereits in den Jahren 2018-2019 beobachten. Der leichte Rückgang bei BYD Auto konnte durch das Umsatzwachstum bei den anderen Bereichen fast ausgeglichen werden.

Abbildung 3 – Umsatz nach Region (Quelle: BYD – 2019 Annual Report)

Anbei ist die Umsatz-Aufteilung nach Region zu sehen. Dabei fällt auf, dass BYD weiterhin den Großteil seiner Erlöse in China erwirtschaftet. Doch immerhin ist ein leichter positiver Trend u.a. in den Vereinigten Staaten und EMEA zu beobachten.

Vor allem Nachrichten über die E-Mobilität sorgen für Turbulenzen bei der BYD Aktie. Schauen wir uns deshalb diesen Unternehmensbereich mal genauer an. Mit fast 230.000 ausgelieferten Fahrzeugen war BYD 2019 nach Tesla und vor den chinesischen Konkurrenten BAIC, SAIC und Nio, der weltweit 2.größte Hersteller von Elektroautos. Doch seit einigen Quartalen steckt der Wurm drin. So liegt die Absatzzahl auf Jahresbasis im Vergleich zu 2019 aufgrund der Veränderungen in der chinesischen Subventionspolitik und der Corona-Krise u.a. auch bei BYD aktuell noch unter dem Vorjahreswert.

Doch erfreulicherweise kann seit einigen Monaten eine starke Erholung beobachtet werden. Im Zuge des Wirtschaftswachstums und steigender Beschäftigungszahlen hat sich das Konsumklima in China wieder deutlich gebessert. Folgerichtig hat sich das auch in den Verkaufszahlen von BYD spürbar gemacht. Im Oktober setzte das Unternehmen 23.217 Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb ab. Das ist im Vergleich zum September (19.881) ein Plus von 17 Prozent. Und auch im vergangenen Monat hat sich die Erholung fortgesetzt. Mit 26.690 verkauften Einheiten stieg der Absatz im November um 15 Prozent.

Abbildung 4 – BYD Han (Quelle: BYD – Investor Relations)

Insbesondere die erhöhte Nachfrage nach dem Modell ‘Han’ beflügelt das sogenannte Segment ‘NEV’ (New Energy Vehicle) für Elektro- und Hybridantriebe. Das bei BYD trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt auf einem guten Weg ist, verdeutlicht auch der Blick zum Umsatz. Dieser stieg im dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahresquartal (31,64 Milliarden CNY) um 41 Prozent auf 44,52 Milliarden CNY. Analysten hatten einen Umsatz von 34,90 Milliarden CNY erwartet.

Auch wenn die Absatz-Entwicklung im Bereich E-Mobilität 2019 und Anfang 2020 ins Stocken geriet, bietet der weltweite Markt für E-Autos auch künftig großes Potenzial, wenn man bedenkt, dass der momentane Marktanteil noch erst im einstelligen Prozentbereich liegt. Dabei ist China gemessen an der Anzahl angemeldeter E-Autos weiterhin der größte Markt. Lassen wir das vergangene Jahr außen vor, hat sich der Absatz im Reich der Mitte seit 2015 fast vervierfacht. Trotz Änderungen in der Subventionspolitik möchte China die Elektromobilität, mit bspw. Erhöhung der Quote bei E-Autos auf 12 Prozent, weiter vorantreiben.

Glücklicherweise kann derzeit eine andere Produktreihe die Stimmungslage bei BYD weiter verbessern. Denn neben PKW sind u.a. auch Gabelstapler, Fahrräder und E-Busse ein Teil vom Produkt-Sortiment. Speziell die Elektrobusse können weiterhin eine stark wachsende Nachfrage verzeichnen. So konnte der Absatz diesjährig in diesem Segment mehr als verdoppelt werden. Auch auf europäischen Straßen findet man immer häufiger die E-Busse des Unternehmens aus Fernost. Namentlich ist BYD bereits in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Norwegen und Spanien aktiv.

Die Beteiligung von Warren Buffett und seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ist inzwischen auf fast 25 Prozent angewachsen. Damit sind sie nach wie vor der größte Einzelaktionär von BYD. Das sich das bislang gelohnt hat, steht außer Frage. Denn seit der ersten Beteiligung im September 2008 hat der Kurs um mehr als 2.600 (!) Prozent zugelegt.

Doch von Ende 2015 bis Ende 2019 lief es eher schleppend für die BYD Aktie. So bewegte sich der Kurs orientierungslos in einem Seitwärtstrend. Damit ist seit diesem Jahr endgültig wieder Schluss. Denn seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mit einem Plus von mehr als 300 Prozent vervierfacht. Insbesondere seit Ende August ist ein starker Aufwärtstrend zu beobachten. Im Zuge dessen erreichte die Aktie im November mit 22,42 EUR gar ein neues Allzeithoch. Seit einigen Wochen befindet sich die Aktie in einer Konsolidierungsphase. So nutzten Anleger den starken Aufwärtstrend und das ATH für Gewinnmitnahmen. Das die Korrekturbewegung nur eine Frage der Zeit war, zeigt u.a. auch die 38-Tage-Linie (GD38). Zum besagten Preisindikatoren hatte sich der Abstand während dem Rekordhoch auf über 30 Prozent vergrößert. Aktuell liegt in der Zone 18,30-19,20 EUR ein charttechnischer Unterstützungsbereich.

Aktuell liegen 29 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 17-mal ein ‘Buy’-Rating und 3-mal ein ‘Overweight’-Rating. Darüber hinaus sind 7 ‘Hold’-Ratings und 2 ‘Sell’-Rating vorzufinden. Das durchschnittliche Kursziel fällt leider mit 150,53 HKD (16,02 EUR) vergleichsweise gering aus.

Auch wenn es in den vergangenen Tagen zahlreiche positive Analysten-Updates mit deutlichen Kursanpassungen nach oben gab, liegt der aktuelle Kurs weiterhin über dem Analystenkonsens. Setzt sich jedoch die rasante Entwicklung der BYD Aktie zum Jahresende hin fort, dürften weitere Kursanpassungen nach oben folgen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.