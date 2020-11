BYD Aktie – Besser als Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Seit Juni 2020 bewegt sich die Byd-Aktie in einem starken Aufwärtstrend! Nachdem den Anlegern klar wurde, dass sich die chinesische Wirtschaft und auch die Autobranche in China nach der Corona-Krise deutlich schneller erholt als in den USA oder Europa, griffen die Käufer hier zu! Zudem wurden ermutigende Verkaufszahlen in der E-Autobranche in China publiziert! Mit den dann auch rekordverdächtigen Daten von Byd kannte die Aktie des chinesischen Unternehmens kein Halten mehr! Von gerade einmal rund 5 Euro im Mai 2020 konnte sich die Byd-Aktie mehr als vervierfachen und notierte Anfang November 2020 über 20 Euro!

Ob der mittlerweile erreichten hohen Bewertung wird Byd oftmals mit dem US-Bauer Tesla verglichen. Auch dieser erreicht in der Bewertung eine ausgesprochen hohe Marktkapitalisierung und ein sehr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis! Doch im Gegensatz zu Tesla scheint Byd zumindest an seinen Fahrzeugen Geld zu verdienen. Denn Tesla macht zwar Gewinne – doch diese Erträge stammen nicht aus dem Kerngeschäft des Verkaufs von E-Fahrzeugen sondern lediglich aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten! Und dieses Geschäftsmodell wird zunehmend fraglicher, je mehr E-Autos die Konkurrenz verkaufen kann! Deshalb drückt Elon Musk wohl aufs Tempo hinsichtlich der Batterieproduktion und Standorten in China!

Im Gegensatz zur Konkurrenz kann Byd im eigenen Unternehmen auf Fahrzeugkomponenten zurückgreifen. So werden Batterien als auch die relevanten Mikrochips im eigenen Hause produziert. Gerade im Sektor Batterie verfügt Byd über langjährige Erfahrung. Byd produziert so günstiger und unabhängiger als die Konkurrenz! Langfristig könnte daher Byd seine Konkurrenten nicht nur auf dem heimischen chinesischen Markt schlagen!





