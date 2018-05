BVB, Tesla, Facebook – Kasse machen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Unsere Empfehlung BVB-Long ist mit dem Einzug in die Königsklasse voll aufgegangen. Wir melden uns mit einem kurzen Video , gedreht vor dem Stadion der Königlichen, in dem sich der BVB vor mittlerweile fünf Jahren mit einer 0:2 Niederlage ins Finale zitterte. Daniel ergänzt dazu eine kurze Einschätzung zum Markt. In diesem Beitrag finden Sie wie versprochen die komplette Auswahl zum absichern.

Put-Optionsscheine:

DAX - DGM1GM oder MF404C sowie MF404S

NASDAQ - CV6Z21

TecDAX - TR1P2T

Netflix - VL9B9L

Tesla - VA1DP9

Adidas - SC9TBX

Facebook - VL3CS5

Goldman Sachs - SC33DQ

DAX-Reverse Bonus

GM10AZ oder GD9EZG

DAX-Inliner:

SC5YUN oder SC5YUG , SC9U77