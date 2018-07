BVB Borussia Dortmund - der heimliche Sensationssieger mit Knallertransfer

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Als die Tage rund um den BVB sehr grau waren, da hatten wir Ihnen massiv die WKN MF30G9 empfohlen. Es handelt sich um einen Turbo-Long mit moderatem Hebel 4. Jetzt, da alle sich auf die neue Saison freuen und Axel Witsel als Knaller im Anflug ist, da freuen sich auch alle über unsere Empfehlung auf feingold-research.com . 26 Cent kostet der Turbo, gekauft haben wir ihn bei 13 Cent. 100 Prozent Gewinn in 4 Monaten in einem Seitwärtsmarkt – so vollziehen wir antizyklisches investieren und nach der Sommerpause gibt es dies alles NEU, noch schöner und ausführlicher, direkter im neuen VIDEONEWSLETTER. Wir informieren auf unserem Portal und per mail. Noch ein bisschen Geduld und solange – über unser Depot freuen und den Sommer genießen. Ich tue das nun bei einem Eiscafé aus einer Tasse mit Logo von Hankook.

Aki Watzke hatte sie mir vor einigen Jahren überreicht bei einer BVB-PK. Damals war Jürgen Klopp noch beim BVB, den ich einst als Student in Mainz auf dem Hartplatz nebenan beim Grätschen “bewundern” konnte – aber das ist eine andere Geschichte;-) DS