BVB Anleger feiern Achtelfinale!

Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League gibt auch den Aktien von Borussia Dortmund Auftrieb. Sie liegen über 5% vorne und machen den Vortagesverlust wieder wett.

Am Abend hatte der BVB durch den glücklichen 2:1-Sieg gegen Slavia Prag den bis dahin punktgleichen Konkurrenten Inter Mailand noch kurz vor dem Ziel abgefangen. EUWAX



