BVB-Aktie – wo sind die Bullen?

Mitte September haben wir Ihnen zu rund einem Euro die WKNbei. Damals gab es reichlich Häme ob unserer Sorgen, der BVB könnte sein sportliches Peak erst einmal erreicht haben. Mittlerweile fragen wir uns – wo sind jene, die damals so vehement für die Aktie trommelten? Alles am Top verkauft? Oder abgetaucht? Schade ist es allemal, denn jetzt bräuchte der eine oder andere BVB-Fan vielleicht etwas Aktientrost.Rückblende: Wir rechneten mit einem Erstarken der Bayern und mit einem Aus in der Champions League. Belächelt wurden wir für die-Empfehlung und zunächst ging es in der Tat noch einige Tage aufwärts für die Aktie. Mittlerweile jedoch liegen unsere Leser, die einstiegen, rund 100% im Short vorne. Deshalb – nehmen Sie jetzt alle Gewinne mit, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass der BVB diese Saison keinen Titel holt.

Denn ein Aus im Pokal ist ebenso wahrscheinlich wie Rang zwei oder gar drei in der Liga.

Einmal mehr sind wir also antizyklisch und sagen – ab jetzt werden schwächere Tage für den BVB eingepreist. Schwache Tage in der Aktie nutzen Sie, um im Short ihre schönen Gewinne zu kassieren. Wir halten Sie derweil auch bei Facebook und Guidance auf dem Laufenden sowie in unseren Webinaren der Woche.