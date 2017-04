BVB-Aktie – und nun?

Der Anschlag auf den BVB-Bus und damit auf den gesamten Verein wird keine nachhaltigen und direkten Folgen für die wirtschaftliche Seite haben. Selbst ein Ausscheiden in den Spielen gegen Monaco wäre kein Desaster, es wurde ein paar Millionen Mindereinnahmen bedeuten – keine Katastrophe. entscheidend ist vielmehr die direkte Qualifikation für die nächste Championsleague-Runde. Dies wiederum ist der Knackpunkt: Das Team muss und dürfte den Anschlag schnell abschütteln und professionell damit umgehen.

Am Ende könnte es sogar das BVB-Gefühl stärken und Rückenwind geben. Die Macher um Aki Watzke und Michael Zorc sind nun gefragt den Verein zu stärken so wie man das früher bei Bayern von Uli Hoeneß kannte. Investoren beim BVB sollten also die psychologischen Effekte nicht unterschätzen, aber auch bedenken, dass man es mit Profis zu tun hat, die derartiges für 90 Minuten abschütteln können.

Wir werden uns um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde – Anmeldung hier - mit der BVB-Aktie beschäftigen. Bis dahin hier ein Blick auf die wichtigsten Charts.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 12.04.2017:

STEIGEND Fallend WKN DL9UPJ HU719E Basispreis 10.725 12.875 Knock-out-Level 10.725 12.875 Laufzeit 27.04.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DL74JR CX9LE5 Basispreis 2070 2475 Knock-out-Level 2070 2475 Laufzeit 31.03.2017 23.03.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CX571J CX6FB5 Basispreis 1160 1490 Knock-out-Level 1160 1490 Laufzeit 17.03.2017 17.03.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DL5CF0 HU6E86 Basispreis 0,96 1,195 Knock-out-Level 0,96 1,195 Laufzeit 31.03.2017 31.03.2017

Trading-Ideen EUR/USD

