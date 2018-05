BT Group-Aktie: Netzoffensive und Transformation 2020 - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":





Stuttgart ( www.aktiencheck.de ) - BT Group-Aktienanalyse von Analystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des britischen Telekomkonzerns BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF).BT Group (BT) habe seine Ziele für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2017/18 (per 31.03.2018) nur teilweise realisiert. Allerdings sei bei geringen Erlöseinbußen (-1% yoy, Prognose: nahezu stabil) mit einem EBITDA in Höhe von 7,5 Mrd. GBP das angestrebte operative Ergebnis erreicht worden. Gleichzeitig sei ein Free Cash Flow (vor Sondereffekten) in Höhe von 3,0 Mrd. GBP gezeigt worden, der damit deutlich besser als erwartet ausgefallen sei (2,7 Mrd. GBP bis 2,9 Mrd. GBP). Zudem habe BT das Ergebnis der wiederkehrenden Pensionsdefizitüberprüfung sowie ein Strategie-Update vorgestellt, dessen Schwerpunkt auf der Konvergenz und dem Netzausbau liege. Parallel dazu solle ein massives Sparprogramm umgesetzt werden.Im Schlussquartal habe einer guten Ergebnisentwicklung im Privatkundengeschäft eine schwache Performance im Geschäftskundenbereich gegenübergestanden. Bezüglich des Erlös- und Ertragsdrucks im Bereich Global Services (GS) sei auf den im Frühjahr 2017 eingeleiteten Restrukturierungsprozess verwiesen worden, der sich planmäßig entwickle. Ohne einmalige Kosten daraus hätte GS in Q4 lediglich einen geringen EBITDA-Rückgang verzeichnet. Der deutliche Cash Flow-Rückgang (-20% yoy) habe i. W. aus der im März 2018 erfolgten Sonderzahlung für Pensionsverpflichtungen resultiert. Die Netto-Finanzschulden hätten 9,6 Mrd. GBP nach 8,9 Mrd. GBP (+8% yoy) betragen.Die Integration der großvolumigen Akquisition im UK-Mobilfunk (EE) schreite planmäßig voran. Aufgrund eines anhaltenden Erlösdrucks, vor allem im Unternehmensgeschäft, werde 2018/19 von einem leichten Umsatzrückgang ausgegangen (ca. -2% yoy). Die damit verbundenen Ergebniseinbußen würden bei ca. -3% yoy erwartet. Die Ausschüttungspolitik sei bestätigt worden. DCF-Modell basiert ergebe sich ein neues Kursziel von 3,10 GBP (alt: 3,90 GBP). Risiken würden vor allem GBP/EUR Kursrisiken, unerwartete Belastungen für die Regulierung des TK-Marktes UK infolge des Brexits sowie unerwartete Zusatzkosten und Ausführungsrisiken der strategischen Neuausrichtung umfassen.Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, bestätigt ihre Kaufempfehlung für die BT Group-Aktie. (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BT Group-Aktie:2,401 EUR +0,25% (25.05.2018, 13:10)London Stock Exchange-Aktienkurs BT Group-Aktie:208,90 GBp +2,83% (25.05.2018, 14:03)ISIN BT Group-Aktie:GB0030913577WKN BT Group-Aktie:794796Ticker-Symbol BT Group-Aktie:BTQLondon Domestic Ticker-Symbol BT Group-Aktie:BT.ANasdaq Other OTC Ticker-Symbol BT Group-Aktie:BTGOFDie BT Group plc (British Telecom oder BT) (ISIN: GB0030913577, WKN: 794796, Ticker-Symbol: BTQ, London: BT.A, Nasdaq OTC-Symbol: BTGOF) ist die Holdinggesellschaft einer integrierten Unternehmensgruppe, die Stimm- und Datenübertragungsdienste in mehr als 170 Ländern anbietet. Das Angebotsspektrum umfasst nationale und internationale Telekommunikations-Services, Netzwerk- und IT-Services, Breitband- und Internet-Produkte wie auch verschiedene Produkte, die die Bereiche Festnetz und Mobilfunk miteinander verbinden.Der Konzern gilt in Großbritannien sowohl für den privaten als auch für den Geschäftskundenmarkt als einer der größten und führenden Kommunikationsdienstleister des Landes. BT legt großen Wert auf enge Kundenbindung, mit dem Ziel, die für ein Telekommunikationsunternehmen bestmögliche Kundenbetreuung zu gewährleisten, gleichzeitig aber die eigene Effizienz und Produktivität zu steigern. (25.05.2018/ac/a/a)