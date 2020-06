Der „normale“ Anleger mit einigen Jahren an Börsenerfahrung musste an der Rally der vergangenen Wochen als Außenstehender zusehen. Selbst Profis rieben sich die Augen, wie aus einer erwarteten Gegenreaktion nun eine Bewegung in diesem Ausmaß und mit diesem Tempo entstehen konnte. Mittlerweile dürften aber viele den jüngsten Rücksetzer zum nachträglichen Einstieg genutzt haben. Dabei rechtfertigt man die hohen Bewertungen vieler Aktien mit der unfassbaren Geldmenge, die von den Notenbanken geschaffen wurde!Es scheint so, als ob die Notenbanken mittlerweile jeden Bärenmarkt mit noch mehr Geld ersticken können. Dies führt aber bei vielen Anlegern zu dem Trugschluss, dass die Kurse immer steigen. „Buy the fucking dip (BTFD)“ lautet daher das Motto der jüngeren Generation von Anlegern. Oder sollte man sie besser als Zocker bezeichnen? Es ist somit auch vollkommen logisch, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Unternehmensausblicke? Gewinne? Umsatzsteigerungen? Schnee von gestern! Nicht einmal mehr solide Papiere stehen bei vielen dieser Akteure im Fokus. Vielmehr sind es Unternehmen, die beispielsweise unter den Folgen der Corona-Pandemie extrem zu leiden haben – oder bereits pleite sind. Es ist die „Generation Y“, die zwischen den frühen 80ern und den späten 90ern geboren wurden. Die „Millenials“ eben, die etwas gelangweilt den „Kick“ des Geldes suchen. Mit d er klassischen Form der Geldanlage in Form von Beteiligungen an Unternehmen hat diese Form des Börsenhandels allerdings nichts mehr zu tun!Zugegeben, es ist etwas makaber, die aufwärts gerichtete Reaktion nach einem heftigen Einbruch mit dieser Formulierung zu betiteln. „Selbst eine tote Katze wird hochhüpfen, wenn sie aus ausreichender Höhe fallen gelassen wird“, könnte man diese Börsenweisheit übersetzen. Und genau auf diese Bewegung spekulieren aktuell viele Akteure. Eine Kursverdoppelung eines DAX-Wertes in nur einem Tag hat es bislang nicht gegeben. Bis Wirecard kam und damit die Zocker förmlich angezogen hat. Neu ist dieses Phänomen allerdings nicht. Nur treten die Zocker meist in Endphasen großer Trends gehäuft auf. Dies war schon immer so. Es war aber auch schon immer so, dass die Aktienkurse kurz vor dem Zenit stehen, wenn die Zocker die Spielwiese „Aktienmarkt“ für sich erkannt haben. Bis zum nächsten Crash ist es dann meist nicht weit. Allerdings sind die Endphasen großer Trends auch immer die lukrativsten. Denn genau dann sind die Bewegungen am kräftigsten!Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.