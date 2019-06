BRD nimmt 3,2 % Zinsen von seinen Bürgern

Wollen Sie dem deutschen Staat auf 5 Jahre Geld leihen? Sehr gerne. Dann kostet Sie das 3,2%. Wie bitte? Ja, richtig gehört, derart negativ ist der Zins der Bundesanleihe schon. Daher werden immer mehr Bürger in Sachwerte fliehen, Mietendeckel hin oder her. Denn Immofinanzierungen erhalten Sie quasi geschenkt, 10jährige Bauzinsen unter 1%. Daher – Deutsche Wohnen bleiben nach der Schwäche erste Wahl. Der Turbogehört zu 75 Cent in Ihr Depot. Denn – Mario Draghi machte heute früh klar, dass noch tiefere Zinsen möglich sind in Europa.