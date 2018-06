BRAIN-Aktie: Q2/2018 etwas besser - warten auf mehr Wachstum - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network":

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - BRAIN-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:



Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG (ISIN: DE0005203947, WKN: 520394, Ticker-Symbol: BNN).



Der operative Geschäftsgang habe auch im Berichtszeitraum 6M/17-18 noch unter dem ursprünglichen Plan gelegen, aber es hätten sich jüngst Besserungstendenzen gezeigt, so die Fachanalysten. Noch bleibe das Wachstum in toto moderat, die Strategieanpassungen belaste die GuV.



Die Research-Boutique bleibe vorsichtig, zumal den Analysten die Peerbewertung hoch erscheine.



Die Kommerzialisierungsstrategie sei vor Monaten bekanntlich angepasst worden. Es habe sich damals gezeigt, dass kräftiges Wachstum schwieriger bzw. zeit-/kostenintensiver zu erreichen sein werde. Wichtige Bausteine der angepassten Strategie seien der beschleunigte Marktzugang und der Ausbau einer globalen Vermarktung.



Hier hätten - so die Aktienexperten - erste Erfolge erzielt werden können, so die Researcher. Im März habe man Biocatalytics Ltd. gekauft und zuvor habe man in den USA eine eigene Tochtergesellschaft eröffnet.









Eine neue Steuerungsgröße sei eingeführt worden: Das adj. EBITDA ersetze das adj. EBIT.Die Halbjahres-Gesamtleistung habe EUR 12,3 Mio. erreicht (-5,9% ggü. Vj.).Die Verschuldung sei gestiegen, der oper. Cashflow und das adj. EBIT würden mit EUR -2,8 Mio. und EUR -3,6 Mio. ins Bild passen.Das 6 Monats-EPS: EUR -0,26 (Vj. EUR -0,36) hätte sich auf Basis der erhöhten Aktienanzahl verbessert.Die Guidance gelte weiterhin und sähe im Geschäftsjahr 2017-18 ein zweistelliges Umsatzwachstum (inklusive zugekauftem Umsatz) und die Verbesserung des negativen adj. EBIT vor.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die BRAIN-Aktie weiterhin mit "verkaufen" ein. (Analyse vom 04.06.2018)Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem "Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.Das Geschäftsmodell der BRAIN steht heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule "BioScience" umfasst das zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule "BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN.