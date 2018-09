BP begibt neue Unternehmensanleihe

Das Mineralöl- und Energieunternehmen BP war am Kapitalmarkt aktiv und hat eine neue Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar begeben. Der Bond mit der WKN A2RR6H ist mit 3,937 Prozent jährlich verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen im Halbjahrestakt.

Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 US-Dollar, umgerechnet derzeit ca. 853 Euro. Die Abwicklung kann an der Börse Stuttgart in Euro erfolgen. Die Anleihe ist zum 21.09.28 fällig, sie kann jedoch bis zum 21.06.28 unter Zahlung einer Prämie von 0,15 Prozent vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden (Make Whole Call Option). Danach ist sie zu 100 Prozent kündbar. S&P bewertet BP auf Investmentgrade mit A-.