BOEING – Wir sind JETZT investiert!

Nachdem wir nun seit Wochen die Grillparty angekündigt haben, ist es jetzt endlich soweit: die Bullen haben es durch den Stau zu uns in den Garten geschafft und die Bären konnten wir heimlich über den Gartenzaun in den verdienten Sommerurlaub verabschieden. Sie haben einen Top Job gemacht und den Boeing-Kurs brav wie punktgenau in unserer Kaufzone (blaue Box im Chart) abgesetzt.

Wir sind – wie wir es schon hinlänglich publiziert haben – INVESTIERT! Jetzt halten wir Ausschau nach einem passenden Nachkauf-Level, um unser Engagement auf der Longseite stetig auszubauen. Denn: wir denken, dass Boeing langfristig fliegt!

Wir sagen es gleich hier: die $337.08 ist jetzt die entscheidende Chartmarke auf der Unterseite. Hält diese, befinden wir uns in einem nachhaltigen Aufwärtsimpuls, welcher wahrscheinlich erst wieder in der Gegend um $419 ernsthaften Schaden nimmt (also als Zwischen-Korrektur dann für einen weiteren Einstieg!).

Zudem ist penibelst auch auf die – wie schon mehrfach erwähnt - $363.05 zu achten. Dort wird höchstwahrscheinlich noch ein kleiner Kampf um die Vorherrschaft ausbrechen. Bleiben wir dann nachhaltig darüber, ist der Weg endgültig frei für die $419, $455 und damit für ein neues Allzeithoch!

Wir rechnen allerdings damit, dass wir nochmals kurz die $360.05 nach unten verlassen, und idealerweise nicht mehr unter die $337.08 kommen. Sollten wir allerdings die $337.08 nach unten durchbrechen, ist mit unserer ursprünglichen Einschätzung einer Trendwende erst in der Gegend um $314 zu rechnen. So oder so: wir nutzen den kommenden Rücksetzer, um weitere Käufe zu tätigen.

FAZIT

Wir angekündigt, sind wir im Zielbereich eingestiegen und haben mit dem Durchbruch der $363.05 einen getriggerten Nachkauf getätigt. Es ist davon auszugehen, dass wir uns jetzt in einer Aufwärtsbewegung befinden, die nur einen kurzen Abstecher wieder zurück macht (grüner Kreis im Chart). Dort werden wir höchstwahrscheinlich einen weiteren Kauf tätigen und per Mail rechtzeitig alle im Verteiler über die genauen Koordinaten informieren.

Schauen Sie einmal weiter runter auf die Aufzählung an aktuellen Trades im Dow30 Paket. Von 15 Tradingbereichen befinden wir uns bei 13 bereits im Gewinn.

Mit dem Dow30 Paket erhalten Sie das aktuell profitabelste Aktienpaket im deutschsprachigen Raum! Testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de Morgen erscheinen die nächsten Einstiege per E-Mail!

In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Dow 30 Werte:

3M Position verkauft: 38% Gewinn APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich UNITED TECHNOLOGIES ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.!