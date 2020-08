BOEING - Langfristig 600$ Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Boeing: BA // ISIN: US0970231058

Kanadas Behörden prüfen die Zulassung der 737 Max, die von Boeing nun umbenannt wird, um damit einen Schlussstrich unter die Abstürze des Modells zu setzen. Das ist schöne Realsatire, wie wenn man eine Tomahawk Rakete jetzt Fluffibärchen nennt, damit sie einen lieb klingenden Namen erhält.

Für die Aktie haben wir unsere Szenarien überarbeitet.

Primärszenario // 58%

Die Aktie bewegt sich nach dem hinterlegten Zwischenhoch in einer Formation, die nach dem erwähnten Hoch bei $189.88 bei (i) und dem korrektiven Tief in (ii) (im Chart in Blau) nun wieder in eine Aufwärtsbewegung übergegangen ist. Hier dürfte mit dem nächsten Impuls das Momentum genügen, um die Aktie den Widerstand bei $189.88 überwinden zu lassen. Dann könnten die Bullen die Triebwerke auf vollen Schub stellen und das bisherige Hoch bei $234.18 anpeilen. Die Chancen für dieses Szenario sehen wir derzeit bei 58%. Sollte die Aktie vor dem Start dieses Höhenfluges jedoch in ein Luftloch fallen, würde unsere alternative Variante zur primären Erwartung.

Alternativszenario // 42%

Sollten die Bullen im Cockpit den Hebel für den Schub nicht rechtzeitig finden und die Aktie in Turbulenzen geraten, steigen die Chancen für diese Variante. Die Aktie könnte den zuletzt eingeschlagenen Kurs fortsetzen und den markierten Zielbereich ansteuern, der sich in etwa von $156 bis $136 erstreckt. In diesem Fall dürfte die Aktie sogar unter die Unterstützung bei $153.50 tauchen und ein korrektives Tief im Bereich von $140 hinterlegen, bevor der Titel einen erneuten Anstieg anpeilen kann. Sollte die Aktie in den Zielbereich einlaufen, würde sich eine interessante Möglichkeit für einen Long-Einstieg bieten, denn das Potential auf der Oberseite erscheint hier vielversprechend.

FAZIT

Die Aktie zeigte sich zuletzt etwas richtungslos. Nun hat sich allerdings eine Formation herausgebildet, die grundsätzlich vielversprechend aussieht. Die Chancen für einen Anstieg über die bisherige Hürde von $189.88 scheint nun greifbar nah zu sein, und dies würde die Möglichkeit für einen nachhaltigen Anstieg auf ein Hoch bei $234.18 eröffnen. Sollten wir jedoch zuerst nochmals eine Korrektur erleben, so könnte der Abverkauf bis in die Region von $140 erfolgen. Dies würde uns eine gute Gelegenheit für einen Nachkauf auf der Long-Seite geben, den wir dann prüfen würden. Denn auch in dieser Variante sehen wir einen nachhaltigen Anstieg auf dem Flugplan der Aktie.

