BOEING - 737 Max steht vor Comeback, folgt nun Kursspektakel?

Es ist soweit Boeing der Mammut Luftfahrt und Rüstungskonzern aus den USA macht endlich einmal wieder mit einer positiven Nachricht auf sich aufmerksam.



Den letzten Testflug der US-Luftfahrtaufsicht FAA nahm Behördenchef Steve Dickson vor kurzem selbst vor.



Das Ergebnis, er war mit der Boeing 737 Max zufrieden. Auch die europäische Luftfahrtbehörde Easa steht kurz vor der Wiederzulassung des Kurz- und Mittelstreckenjets: „Unsere Analyse zeigt, dass er sicher ist, und das erreichte Sicherheitsniveau ist hoch genug für uns“, sagte Easa-Chef Patrick Ky in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Damit könnte das seit März 2019 geltende Startverbot für Boeings meistgefragten Flugzeugtyp nach mehr als anderthalb Jahren aufgehoben werden.



Soweit so gut. Von fundamentaler Seite sind das Top Nachrichten für Boeing.







Wie sieht die technische Analyse der Aktie aus?Dazu eine Kurze Chronik unserer Vorgehensweise und bisherigen Prognose:Mitte Juni 2020 hinterlegten wir einen grünen Zielbereich im Chart welcher dann Anfang August erreicht wurde.









Kurz danach am 03.09.2020 schlugen wir zu und hinterlegten eine weitere Position Boeing Aktien im Depot und gaben dies zeitgleich an unsere Abonnenten weiter.







Der Kurs konnte erst einmal durchstarten, kam jedoch nochmals in den in grün hinterlegten Zielbereich zurück: CHART vom 30.09.2020





Von hier aus gab es eine Impulsive Bewegung aus dem Zielbereich heraus. Seitdem ist der Kurs seitwärts weiter gelaufen und bringt uns nun in eine interessante Situation

mit den Neuigkeiten an der Nachrichtenfront. Mit gutem Gewissen können wir daher aktuell unser mit 68% Wahrscheinlichkeit präferiertes Primärszenario weiter verfolgen.



Kommen wir zum aktuellen Bild vom heutigen Tag:







Der Kurs kann über der Unterstützung von 159$ halten und diese schon zweimal verteidigen.

Technisch stehen die Chancen also sehr gut auf ein direktes durchstarten der Boeing Aktie, auf Basis dessen haben wir bereits 2 Positionen hinterlegt.

Sollte es nun mit der Zulassung klappen, bekommen wir zusätzliches Momentum in den Markt welches unser Primärszenario (GRÜNER Pfeil) weiter unterstützen wird.



