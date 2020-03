BMW - Das war noch nicht der Boden!

BMW: BMW // ISIN: DE0005190003

Die Bayern lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Der Bayrische Konzern BMW wurde zwar auch kräftig eingebremst, aber seit der Autobauer unter Strom steht, soll es kräftig voran gehen. Wir haben für die Aktie ein Primärszenario entwickelt.

Primärszenario

Unsere Primärerwartung ist auch hier, dass die aktuelle Abwärtsbewegung noch nicht abgeschlossen ist. Wir gehen deshalb im weiteren Verlauf von einem Anlaufen des in Gelb markierten Zielbereiches zwischen 57€ - 39€ aus.

Um den Abwärtsdruck aufrecht zu erhalten, muss sich der Markt unter der Grenze von 69.88€ halten. Wenn die Aktie den Zielbereich wie erwartet anläuft, müsste sie sich über 39€ halten, um nicht auf den Bereich von 28€ - 15€ durchgereicht zu werden. Allerdings gehen wir aktuell nicht von einer derartigen Entwicklung aus.

Langfristig gehen wir bei BMW von Notierungen im Bereich von 100€ aus und übergeordnet sogar von noch höheren Kurszielen.

Langfristig sei gesagt, wir sind nicht pessimistisch für BMW! Wir können einige Werte des DAX30 bald für absolute Spottpreise einkaufen und dann wirkliche Schnäppchen schlagen. Die exakten Einstiege für alle 30 DAX Werte und das Positionsmanagement können Sie problemlos von uns erhalten.

FAZIT

Wir erwarten, dass der aktuelle Abwärtsdruck imminent erhalten bleibt. Deshalb sehen wir auch in den nächsten Wochen interessante Einstiegsmöglichkeiten. Aufgrund der aktuellen Turbulenzen werden wir hier aber nicht aus der Hüfte schießen und gehen somit noch nicht Long. Unter 39€ sollte der Markt nicht fallen, um das oben beschriebene Szenario aufrecht zu erhalten.

