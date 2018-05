BMW und Adidas ändern ihre Wege

Am 3. Mai steht im DAX ein Großkampftag in Sachen Quartalszahlen an. Unsere Aussichten bzw. Investmentideen gibt es schon vorher: Bei Adidas kaufen Sie spekulativ eine Short-Position. Die Aktie ist überteuert, ein Put () langfristig eine gute Wahl. Bei Bayer und BMW sind Bonusse das Gebot der Stunde, auch Aktienanleihen möglich. Die Auswahlund. Warum? Beide Firmen sind solide und gut aufgestellt, wir trauen dem Markt aber 2018 noch einmal einen merklichen Rutscher zu. Da wird es auch BMW und Bayer nicht verschonen. Dazu muss Bayer erstmal die überteuerte Spaßbremse aus St.Louis integrieren.Ach ja – wer traden mag: Unsere Empfehlung auf Adidas sind im Short-Bereich die, bei BMW und Bayer die Papiere(Bull) und(Bear) auf BMW und(Bull) sowie(Bear) auf Bayer – Handwerkszeug für Trader.

Blicken wir ergänzend auf die Vola:

DAX INDEX 13,956

ALLIANZ SE-REG 15,724

VONOVIA SE 15,758

BEIERSDORF AG 16,204

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 16,261

SAP SE 16,713

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 16,873

BASF SE 17,060

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 17,258

MERCK KGAA 17,830

SIEMENS AG-REG 17,903

DEUTSCHE POST AG-REG 18,526

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 18,558

BAYER AG-REG 18,585

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 18,829

HEIDELBERGCEMENT AG 19,140

DEUTSCHE BOERSE AG 19,782

E.ON SE 21,289

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 22,312

CONTINENTAL AG 22,571

FRESENIUS SE & CO KGAA 22,650

ADIDAS AG 22,852

VOLKSWAGEN AG-PREF 24,500

THYSSENKRUPP AG 25,689

RWE AG 26,478

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 26,782

COMMERZBANK AG 27,971

INFINEON TECHNOLOGIES AG 28,045

LINDE AG – TENDER 28,749

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 28,858

COVESTRO AG 29,909



