BMW – typisches Beispiel für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Analystenschätzungen zu lesen, das ist so eine Sache. Bei manchen denkt man “weiß der Analyst, wo der Kurs steht? Oder schaut er nur ab und zu mal auf die Aktie?” Beispiel BMW: Wir empfehlen unseren Lesern, mit einem Turbosowie einer Capped-Bonusund einem Discount-Calleine Erholung zu spielen, mit der wir rechnen. Eine kleine Erholung. Ziel – 80 – 85 Euro in der Aktie. Das genügt auch schon. Anders sehen es die Schweizer. Die Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BMW von 126 auf 116 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Outperform” belassen. 116 Euro – das sind 60 Prozent über aktuellem Kurs. Vorher war es nah am Verdoppler. Ist das nicht ein wenig unrealistisch? Zumal wir bei der Begründung sogar mitgehen würden. Das neue Kursziel resultiere größtenteils aus einer Anpassung der Nettocash-Position des Autobauers, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer vorliegenden Studie. Eine starke Bilanz, eine hohe Profitabilität sowie lediglich begrenzte Risiken mit Blick auf Belastungen durch Abgastests machten eine Investition in BMW ausgesprochen attraktiv. Mag schon sein – aber die Aktie notiert bei 73 Euro…

Diesen Discount-Call handeln Sie besonders günstig bei finanzen.net Brokerage – für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade. Hier informieren!