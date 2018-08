BMW´s große Chance liegt in China

BMW hat eine Modelloffensive für 2018 gestartet und ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung mit fast 1 Mrd. Euro nach oben geschraubt. Positiv stimmt ebenso der Blick auf den chinesischen Markt, auf dem BMW große Wachstumschancen hat.

Die mögliche Joint Venture Erhöhung in China in Kombination mit dem möglichen Joint Venture mit Mercedes-Benz dürfte zukünftig einen positiven Einfluss auf die Bilanz des Unternehmens haben

BMW steht vor großen Herausforderungen mit dem Handelskonflikt und möglichen Strafen. Doch scheinen langfristige Lösungen bzw. Umorientierungen vor allem mit Blick auf China vorhanden, sodass es kurzfristig zwar zu kleineren Einbrüchen kommen könnte, jedoch sollten sich langfristig ihre Investitionen in die E-Mobilität und das bessere Positionieren an Zukunftsmärkten bezahlt machen. Daher sehen wir die BMW Aktie im Moment als ein ACCUMULATE mit einem Kursziel von 90€ an. Dies entspricht einem Kurspotenzial von 7%.