BMW – immense Renditeprognose

38 BMW – 32 Daimler – die Deutsche Bank sieht riesiges Potenzial bei unseren Autobauern. Die Einstufung für BMW wurde von der Bank auf “Buy” mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Wir empfehlen den Discount Call, das Bonus Zertifikatund die Aktienanleihe(Basispreis 90 Euro, Kupon 10 Prozent) auf den bayrischen Autobauer. Aber auch für Daimler finden sich Produkte in unserer-Liste.

Für Daimler legen wir besonders die Aktienanleihe PR5ZBN und das Bonus Papier PR1HW7 ans Herz. Nicht ganz so offensiv, da etwas mehr Abstand zu Barriere (57 Euro), der Capped Bonus CX952A.

Steigende Lagerbestände der Autobranche in China könnten Investoren zwar Sorgen bereiten, doch sei die Situation von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Branchenstudie vom Dienstag. Unter den deutschen Autobauern seien Daimler und BMW am besten positioniert, während die Situation für Volkswagen etwas herausfordernder sei.

Weitere Anlageideen finden Sie wie gewohnt in unserer ISIN-Liste.