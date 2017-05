BMW geht in die (Produkt-)Offensive

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Der Premiumhersteller aus München schaltet auf Angriff. Über 40 neue Fahrzeuge will BMW die nächsten beiden Jahre auf den Markt bringen und damit dem größten Konkurrenten aus Stuttgart wieder den Rang ablaufen. Zudem überraschte der Konzern mit hervorragenden Zahlen für das erste Quartal und der Aktienkurs befindet sich auf dem aufsteigenden Ast. Alles in allem scheint BMW also eine Überlegung als Investment wert zu sein. Wir schauen uns daher die Aktienanleihe mit der WKNmal etwas genauer an.

Daimler verkaufte im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge im Premiumsegment, was BMW Vorstandschef Harald Krüger dazu veranlasste, „die größte Modelloffensive“ in der Firmengeschichte auszurufen. Ebenfalls steigen sollen die Kosten für Forschung und Entwicklung. Neben einem weiteren Ausbau der Elektromobilität – besonders der Infrastruktur an Ladestationen – steht besonders das autonome Fahren im Mittelpunkt der zukünftigen Forschungsaktivitäten.

Dabei lesen sich die jüngsten Zahlen die BMW jüngst veröffentlichte sich mehr als ordentlich. Umsatz und Betriebsgewinn konnten im ersten Quartal deutlich gesteigert werden. Während der Umsatz auf 23,45 Milliarden Euro kletterte (+ 12 Prozent), stieg das Ergebnis vor Steuern sogar um 27 Prozent auf 3 Milliarden Euro. Insgesamt konnte BMW im ersten Quartal 587 000 Autos absetzen, ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Aktienkurs des Unternehmens schoss nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich nach oben und nähert sich nun wieder dem 52-Wochen Hoch vom Beginn des Jahres.

Maximale Renditechance von 6,81 Prozent per anno

Anleger können vom aktuellen Trend des Kurses mit der Aktienanleihe PR39NB profitieren. Die Anleihe bietet eine maximale Rendite von 4,20 Prozent, was einer maximalen jährlichen Rendite von 6,81 Prozent entspricht. Der Basispreis der Anleihe beträgt 80 Euro und liegt damit unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Um die maximale Renditechance zu erreichen, sollte der Aktienkurs der Münchener den Basispreis am Laufzeitende im Dezember 2017 nicht unterschreiten. Liegt der Kurs zu diesem Zeitpunkt unter dem Basispreis, werden 12,50 Aktien von BMW geliefert, die zusammen nicht mehr dem Nennwert der Anleihe entsprechen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe von 10 Prozent.

In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere interessante Anlageprodukte auf BMW, zum Beispiel ein Discountzertifikat mit der WKN DGQ3FK oder einen Discount Call mit der WKN PR4SLP.