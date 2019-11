BMW bestellt mehr Batterien

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW setzt auf mehr Elektroautos und baut die Zusammenarbeit mit seinen Batteriezellen-Lieferanten Samsung und CATL kräftig aus. Das Volumen mit CATL aus China steigt von 4 Milliarden auf 7,3 Milliarden Euro ( CATL baut derzeit ein Werk in Erfurt) Mit Samsung SDI aus Südkorea schloss BMW einen Liefervertrag, über 2,9 Milliarden Euro. Damit vergibt BMW Aufträge von mehr als zehn Milliarden Euro. EUWAX

