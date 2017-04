Mit BMW-Zertifikaten zu 5,64% Ertrag bis zum Jahresende

Das Vorsteuerergebnis der BMW Group, das im ersten Quartal 2017 um 27 Prozent auf 3 Milliarden Euro gestiegen ist, übertraf sogar die eigenen Erwartungen des Konzerns. Da auch der Ausblick für das kommende Jahr bestätigt wurde und Analysten aus dem Hause Commerzbank die Empfehlung, die Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro zu „Halten“ bekräftigte, sollte der Aktienkurs in den nächsten Monaten von einem starken Einbruch verschont bleiben.

Mit Capped-Bonus-Zertifikaten können Anleger bis zum Jahresende 2017 auch dann Erträge von mehr als 5 Prozent erwirtschaften, wenn die BMW-Aktie auf den im Juli 2016 verzeichneten Tiefststand der vergangenen 12 Monate im Bereich von 63 Euro zurückfällt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 60 Euro

Das Citi-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die BMW-Aktie mit der Barriere bei 60 Euro, Bonuslevel und Cap bei 90 Euro, BV 1, ISIN: DE000CX5KH56, Bewertungstag 7.12.17, wurde beim BMW-Kurs von 86,41 Euro mit 86,78 Euro zum Kauf angeboten.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 90 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat bis zum Jahresende bei einem bis zu 30-prozentigen Kursrückgang einen Ertrag von 3,71 Prozent (=6,03 Prozent pro Jahr). Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere und notiert er am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat am 12.12.17 mit dem am 7.12.17 ermittelten Schlusskurs der BMW-Aktie zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 64 Euro

Wer mit seiner Markterwartung Recht behält, dass die BMW-Aktie bis zum 7.12.17 niemals auf 64 Euro oder darunter fällt, könnte mit einem Zertifikat mit höherer Barriere zu höherer Rendite gelangen.

Das Citi-Bonus-Zertifikat auf die BMW-Aktie mit Bonus-Level und Cap bei 92 Euro und der Barriere bei 64 Euro, BV 1, Bewertungstag 7.12.17, ISIN: DE000CX5KH64, konnte beim Aktienkurs von 86,41 Euro mit 87,09 Euro erworben werden.

Verbleibt der BMW-Kurs bis zum Bewertungstag oberhalb der in 26 Prozent entfernt liegenden Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 92 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 5,64 Prozent (=9,22 Prozent pro Jahr) entspricht. Befindet sich der Aktienkurs nach der Barriereberührung unterhalb des Caps, dann wird auch dieses Zertifikat am Fälligkeitstag mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek