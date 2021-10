BMW-Zertifikat mit 11% p.a.-Chance und 40% Sicherheitspuffer

Trotz des Chipmangels und der daraus resultierenden Produktionsbeschränkung entwickelte sich die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) mit einem Kursanstieg von 35 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate wesentlich besser als der Gesamtmarkt. Die Mehrheit der Analysten, die die BMW-Aktie mit Kurszielen von bis zu 125 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfehlen, billigt der Aktie offensichtlich auch in Zukunft weiteres Steigerungspotenzial zu.

Mit dem aktuell zur Zeichnung angebotenen RCB-Express-Zertifikat auf die BMW-Aktie können Anleger in den nächsten Jahren auch dann eine Jahresbruttorendite im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften, wenn die Aktie in den nächsten fünf Jahren 40 Prozent ihres Wertes verliert.

11% Renditechance und 40% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der BMW-Aktie vom 11.11.21 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird die am letzten Bewertungstag (10.11.26) aktivierte Barriere liegen.

Wenn die Aktie am nächsten Bewertungstag (11.11.21) auf oder oberhalb Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit 111 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Verfehlt die Aktie dieses Ziel, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest um ein weiteres Jahr bis zum nächsten Bewertungstag.

Notiert die BMW-Aktie am nächsten Bewertungstag (9.11.23) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird dies die Rückzahlung des Zertifikates mit 122 Prozent des Ausgebpreises erfolgen. Die Vorgangsweise der jährlich um 11 Prozent ansteigenden Auszahlungsbeträge wird auch in den verbleibenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (10.11.26), und die Aktie befindet sich an diesem Tag oberhalb der 60-Prozent-Barriere, dann wird es mit dem Höchstbetrag von 155 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. Bei einem Kursrückgang von mehr als 40 Prozent wird das Zertifikat mittels der Zuteilung von BMW-Aktie getilgt.

Das RCB-Express 4-Zertifikat auf die BMW-Aktie, ISIN: AT0000A2TLL0, maximale Laufzeit bis 13.11.26, kann noch bis 10.11.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat auf die BMW-Aktie eignet sich für renditeorientierte und dementsprechend risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die BMW-Aktie in den nächsten Jahren an einem der Bewertungstag oberhalb der vorzeitigen Auszahlungsbarrieren oder am letzten Bewertungstag zumindest oberhalb von 60 Prozent des Startwertes des Zertifikates befinden wird.

Walter Kozubek