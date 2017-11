BMW (Weekly) - Kursturbo: ja oder nein?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":























Mit der BMW-Aktie war im bisherigen Jahresverlauf 2017 kein Staat zu machen. Die Rückeroberung

der 200-Wochen-Linie (akt. bei 87,26 EUR) sorgt zuletzt aber für einen Silberstreif.

Aus charttechnischer Sicht bedarf es allerdings eines Spurts über die letzten beiden

Verlaufshochs bei gut 91 EUR, um endgültig in die Erfolgsspur zurückzukehren. Gelingt

dieses Unterfangen, wäre die gesamte Kursentwicklung des letzten Jahres als seitliche

Schiebezone zu interpretieren. Perspektivisch ließe ein abgeschlossenes Konsolidierungsmuster

sogar auf wieder dreistellige Notierungen schließen. Auf dem Weg dorthin gilt es jedoch

zunächst die Abwärtskurslücke vom Jahresauftakt 2016 (obere Gapkante bei 97,10 EUR)

zu schließen. Hilfreich ist derzeit auch der Blick auf die quantitativen Indikatoren.

Sowohl der RSI als auch der MACD haben ihrerseits bereits Konsolidierungen abgeschlossen,

was wiederum "Vorlaufcharakter" für die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen

Chartverlauf besitzen könnte. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich der o.

g. gleitende Durchschnitt an, denn ein Rebreak der 200-Wochen-Linie würde unserem

Ausbruchsszenario doch einen herben Dämpfer versetzen.





















