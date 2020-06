BMW: Warum die Aktie jetzt dreht!

Wertpapiere des bayrischen Automobilherstellers BMW reihen sich am Dienstag unter die größten Verlierer beim DAX ein, nachdem zuvor ein Ausbruch über eine Mehrfachhürde gescheitert war. Doch auch die grottenschlechten Exporte im April tragen zu Gewinnmitnahmen bei.

Insgesamt beherrschen noch immer das Corona-Virus und die damit verbundenen Folgen für die Volkswirtschaften rund um den Erdball das Handelsgeschehen an den Marktplätzen, obwohl die Börsen zuletzt sehr ausgelassen gefeiert hatten und den Eindruck einer abgehackten Pandemie erweckten. Aus technischer Sicht lässt sich der Schwächeanfall vom Dienstag bei BMW aber ganz gut eingrenzen, das Papier ist an einer Mehrfachhürde bestehend aus zwei unterschiedlich langen Abwärtstrendkanälen mit einem Ausbruch gescheitert und könnte nun endlich in eine wohlverdiente Konsolidierung übergehen. Dadurch kann der Markt aufatmen und die zum Teil sehr stark überkaufte Situation sukzessive abbauen. Daraus ergeben sich äquivalent zum Aktienmarkt bei BMW ebenfalls vielversprechende Handelsansätze, sei es auf der Ober- bzw. Unterseite.

Konsolidierung für beide Seiten gut

Die im Bereich von 62,00 Euro gestartete Konsolidierung bietet gleichermaßen für long sowie short ausgerichtete Anleger Chancen. Soll die aktuelle Korrektur gehandelt werden, ließen sich auf kurzfristiger Basis Ziele bei 57,26 sowie rund 55,00 Euro ableiten. Spätestens ab dem 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei 53,00 Euro dürfte wieder eine sukzessive Aufsatzphase beginnen. Übergeordnet kann aber auch auf einen nachhaltigen Ausbruch über die beiden Trendverläufe sowie das Niveau von rund 62,00 Euro gesetzt werden, in diesem Fall könnte die BMW-Aktie an 66,50 und darüber sogar an 68,00 Euro zulegen. Nur schnell sollte man agieren können, die Märkte sind nach wie vor hochvolatil und erfordern eine schnelle Reaktionsfähigkeit seitens der Anleger.

Faktor Zertifikat Long auf BMW Strategie für steigende Kurse



WKN:

VE728J

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

4,37 – 4,40 Euro

Emittent:

Vontobel

Ausgabepreis:

10,060 Euro

Basiswert:

BMW AG

Richtung:

Long

akt. Kurs Basiswert:

58,59 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

7,70 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 75 Prozent

Faktor Update: Merck KGaA

Signal lässt auf sich warten

Der Rückblick auf die Aktie von Merck KGaA offenbart noch immer eine intakte bullische Flagge, der Kursanstieg im gestrigen Handel knapp über die obere Begrenzung blieb folgenlos. Für ein erfolgreiches Folgekaufsignal muss jedoch erst das Niveau von 108,50 Euro und das mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich im weiteren Verlauf Kurspotenzial an 111,85 Euro sowie an 115,25 Euro und somit die Jahreshochs aus 2017 freisetzen und über das vorgestellte Faktor Zertifikat Long auf Merk WKN VA60BH erfolgreich nachhandeln.

