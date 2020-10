BMW im Trend

BMW Long: 55-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 22.10.2020, 07:30 Uhr

Unter aktuellen Rahmenbedingungen schaut für BMW trotz den beiden verlustreichen "Corona-Quartalen" ein leichter Bilanzgewinn für das Gesamtjahr 2020 raus. Dazu trägt vor allem der Verkaufserfolg von BMW-Produkten in China im Q3 bei, wo der Quartalsumsatz um 30 % höher ist als im vergleichbaren Vorjahresquartal.

2020 geht es für BMW darum, keine Verluste zu machen. Nach dem massiven Einbruch im ersten und zweiten Quartal 2020 liegt der Absatz im dritten Quartal wieder über dem des Vorjahres. Ende 2020 soll bei BMW ein leichter operativer Gewinn stehen. Vor allem die hohe Nachfrage nach den Luxusmodellen und der Absatzsprung in China sorgten dafür, dass der Autobauer gut durch die Coronakrise kommt. In China, dem weltgrößten Absatzmarkt, verkaufte BMW im dritten Quartal fast ein Drittel mehr Autos als im vergleichbaren Vorjahresquartal. Mittelfristig will das BMW-Management wieder acht bis zehn Prozent Rendite mit dem Autogeschäft erwirtschaften. Erreicht werden soll das mit einer massiven Kostenreduktion durch das Streichen von wenig gefragten Modellen und Antrieben.

Zum Chart

Der Aktienkurs von BMW hat das Tief von Mitte März hinter sich gelassen und ist mittlerweile auf dem Weg, das partielle Hoch von vor dem Corona-Sell-Off zurück zu erobern. Anfang Oktober 2020 wurde diese Widerstandszone bei 66,21 Euro schon mal getestet, wobei es aktuell den Anschein hat, dass der 2. Testversuch im Laufen ist. Erste Corona-Impfstoffe stehen vor der Zulassung und nehmen den Marktteilnehmern die Angst, erneut Opfer eines Sell-Offs zu werden. Coronabedingte Abverkäufe wie jener am vergangenen Donnerstag werden schnell wieder korrigiert. Dies geschieht vor dem Hintergrund weltweiter Rekordwerte an Neuinfektionen. So ist BMW wie viele andere Werte im Erholungsmodus und bildet einen Aufwärtstrend aus, an dessen Unterseite der Kurs aktuell lokalisiert werden kann. Chart-technisch birgt der Wert dadurch Aufwärtspotenzial und lässt eine Long-Strategie sinnvoll erscheinen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 66,21 // 72,14 Euro Unterstützungen: 59,20 // 54,12 Euro

Fazit

Der Mini Future Long (WKN JC22LV) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 4 von einem steigenden Kurs der BMW-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 12,94 Euro (20 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 58,70 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,04 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 72,14 Euro liegen (2,39 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JC22LV

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,55 - 1,57 Euro

Emittent: J.P. Morgan Basispreis: 48,25 Euro

Basiswert: BMW KO-Schwelle: 50,70 Euro

akt. Kurs Basiswert: 63,81 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,39 Euro Hebel: 4

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: JP Morgan

