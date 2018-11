BMW – Schweizer prophezeien dreistelligen Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "BMW Vz":

Wie wir in den letzten Tagen schon so häufig auf unserer Seite betont haben, ist die aktuelle Situation am Markt kein Grund seine Anlageaktivitäten kurzfristig auf Eis zu legen. Sondern ganz im Gegenteil ein Umfeld mit einem ausgezeichneten Chance-Risiko-Verhältnis. So auch bei BMW, Produkte wie der Capped-Bonusermöglichen aktuell Renditen von beispielswiese 12,5 Prozent mit reichlich Puffer zur Barriere. Optimistischen Anlegern empfehlen wir den Turbo-Bullmit Hebel 5.

Der deutsche Autobauer hat nun als erstes deutsches Unternehmen eine Lizenz für einen Ride-Hailing-Service auf dem chinesischen Markt erhalten. Bisher ist der Markt von dem chinesischen Platzhirsch Didi Chuxing beherrscht. Das Unternehmen stellt aktuell 90 Prozent der privaten Mitfahrgelegenheiten in China. In der südwestlichen Stadt Chengdu will nun BMW den Markt erobern. Währendessen bleiben die Analysten der Credit Suisse optimistisch und belassen das Kursziel bei 101 Euro. Die Analysten nahmen an einer Investorenveranstaltung teil und resümierten, dass es bei den Themen Produktpalette, Absatzvolumina und Elektrifizierung von Fahrzeugen im kommenden Jahr sowohl positive als auch negative Effekte geben wird, die Margen jedoch nicht weiter sinken sollen.

