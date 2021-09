BMW: Risiken für die Branche gestiegen! Das sagen die Experten!

Die Analysten von Jefferies haben das Kursziel für die Aktien von BMW von 135 auf 125 Euro gesenkt, aber die Bewertung auf "KAUFEN" belassen. Nach einer kurzen Erholung sei die Bewertungsanomalie bei der Aktie des Autobauer wieder zurück, die das Geschäft mit Elektroautos praktisch mit null bewerte, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie.



Abgesehen von der irrtümlichen allgemeinen Wahrnehmung, dass BMW der Branchentransformation hinterher hinke, und den Sorgen über die Gewinnaussichten wäre es hilfreich, wenn die Münchener erklären könnten, was sie angesichts ihrer niedrigen Schulden mit dem hohen Barmittelbestand anfangen wollten. Das niedrigere Kursziel begründete man mit den gestiegenen Risiken für die Branche. dpa-AFX Analyser

