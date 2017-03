BMW-Memory-Express-Zertifikat mit 4%-Renditechance

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

„Freude am Fahren“ versprechen die Münchner Autobauer ihren Kunden – Freude am Anlegen hatten zumindest die Investoren, die im Sommer 2016 bei Kursen um 65 Euro zugegriffen haben: Der Höchststand dieses Jahres wurde gleich am ersten Börsentag mit knapp 91 Euro erreicht, aktuell notiert die Aktie bei 83 Euro. Nach der letzten Analystenkonferenz am 22.3. blicken einige Analysten optimistisch in die Zukunft – das 12-Monats-Kursziel legt die Deutsche Bank auf 120 Euro fest, Exane BNP Paribas sieht 99 Euro und die Société Générale 92 Euro als realistisch an (ebenfalls nach dem 22.3. veröffentlichten J.P. Morgan und Commerzbank: 90 Euro, Bernstein 85 Euro, Goldman 82 Euro, Kepler 79 Euro). Vorsichtige Anleger, die ein Direktinvestment scheuen und auch bei Erreichen der niedrigeren Kursziele, also auch bei seitwärts und leicht abwärts tendierenden Kursen profitieren möchten, könnten zu einem Memory-Express-Zertifikat mit sinkenden Tilgungsschwellen greifen.

6 Jahre Laufzeit – sinkende Tilgungsschwellen

Der Basispreis des neuen Memory-Express-Zertifikats auf BMW (ISIN DE000CZ45EF4) aus dem Hause Commerzbank wird mit dem Aktienschlusskurses vom 21.4.2017 festgelegt und auf Basis der aktuellen Notierungen mit 83 Euro angenommen. Bei 60 Prozent (= 49,80 Euro) wird die Barriere definiert. Nach dem ersten Laufzeitjahr liegt der Tilgungslevel bei 100 Prozent (= 83 Euro). Schließt die Aktie am ersten der jährlichen Bewertungstage (23.4.2018) darauf oder darüber, wird das Zertifikat mit 1.000 Euro zuzüglich 40 Euro Kupon zurückgezahlt. Bei Aktienkursen unterhalb des Tilgungslevels, aber oberhalb der Barriere wird der Kupon von 40 Euro ausgezahlt; die Laufzeit verlängert sich bis zum nächsten Bewertungstag. Bei Kursen unterhalb der Barriere entfällt die Kuponzahlung zunächst, sie wird aber nachgeholt, sobald die Aktie an einem der nächsten Bewertungstage oberhalb der Barriere schließt. Jedes Jahr sinkt der Tilgungslevel um 5 Prozent (= 4,15 Euro) bis auf 66,40 Euro am vorletzten und 49,80 Euro am finalen Bewertungstag. Solange die Aktie darüber schließt, erfolgt die Tilgung zum Nominalwert inklusive des aktuellen (und eventuell ausgefallener) Kupons. Bei Kursen unterhalb der Barriere erfolgt keine Rückzahlung, sondern die Lieferung von 20 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 49,80 Euro Barriere, Bruchteile in bar). Werden diese zu Kursen unterhalb 49,80 Euro verkauft, dann entstehen Anlegern Kapitalverluste. Das Zertifikat kann noch bis zum 21.4.2017 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Memory-Express-Zertifikat bietet insbesondere in langjährigen Seitwärtsphasen die Chance auf eine Outperformance des Basiswerts – die sinkenden Tilgungsschwellen und die niedrige Barriere schaffen einen zusätzliche Sicherheitspuffer gegen (moderate) Kursverluste. Geeignet als defensive Alternative zum Direktinvestment für konservativ ausgerichtete Aktiendepots.

Autor: Thorsten Welgen