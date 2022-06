BMW: Kommt heute das Kaufsignal?

Der bayerische Automobilhersteller (WKN: 519000 ISIN: DE0005190003) befindet sich seit einigen Monaten in einer breiten Seitwärtsbewegung.



Kursausbrüche nach oben werden dabei immer wieder von der 200-Tage Linie (blau im Chart) gedeckelt, welche als Widerstand fungiert. Am heutigen Handelstag stehen die Chancen jedoch gut, diese nun endlich zu überwinden. Per se wäre dies dann ein neues Kaufsignal, sollte tatsächlich der Sprung über die markante Linie zum Handelsschluß gültig sein. Aktuell notiert BMW bei 83,39 Euro.

BMW Tageschart

