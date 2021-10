BMW nach Kaufempfehlungen mit gehebeltem Renditepotenzial

In den vergangenen Wochen konnte sich die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) nach ihrem kurzfristigen Kursrutsch vom 20.9.21 auf bis zu 76,55 Euro wieder deutlich nach oben hin absetzen. Am 30.9.21 erreichte die Aktie bei 84,90 Euro ein Tageshoch. Die allgemein steigende Verunsicherung beförderte den Aktienkurs allerdings trotz steigender Verkaufszahlen in den USA und der Anhebung der Jahresprognose wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 83 Euro.

Wegen der Prognoseerhöhung bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Bernstein Research und Warburg Research) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die BMW-Aktie. Handelt es sich bei den aktuellen Kursrückgängen nur um eine vorüber gehende Schwäche und die BMW-Aktie kann in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 87 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW2RGY1, wurde beim BMW-Aktienkurs von 83,27 Euro mit 0,62 – 0,63 Euro quotiert.

Gelingt der BMW-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 87 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,80 Euro (+27 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,016 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,016 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH23CG3, wurde beim BMW-Aktienkurs von 83,27 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro taxiert.

Legt die BMW-Aktie auf 87 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,69 Euro (+92 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,809 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,809 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF8G4L0, wurde beim BMW-Aktienkurs von 83,27 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 87 Euro wird sich der innere Wert Turbo-Calls auf 0,91 Euro (+52 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek