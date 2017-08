BMW, Daimler, VW - was man jetzt tun muss

Die Autobauer kommen weiter nicht von der Stelle. Während VW im August noch ein leichtes Plus vorweisen kann, notieren Daimler und BMW leicht im roten Bereich. Auf Jahressicht notieren die Werte natürlich massiv hinter dem DAX. Dabei sind die KGV’s weiterhin sehr niedrig. Damit sind die Aktien eigentlich hochattraktiv. Belastet durch den Dieselskandal kommen die Aktien derzeit nicht auf die Beine. Was lastet sonst noch auf den Aktien – all das schauen wir uns ab 18.00 Uhr im Webinar an – Hier gehts zur Anmeldung.

Dort werden wir besprechen welche Richtung die Aktien nehmen und wie man sich bei BMW, Daimler, VW als Anleger verhalten sollte. Ebenso werden wir uns Tesla und Continental ansehen.

Lesen Sie auch: BMW, Daimler, VW und der Dieselskandal – deutscher Masochismus

Montag, 21,08 18:00 Uhr: Sommerturbulenzen im DAX – Hier gehts zur Anmeldung

DAX: 200-Tage-Linie bleibt in Reichweite

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 21.08.2017:

