BMW, Daimler, VW – seit Beginn dabei

Die Anzahl von 30 Aktien im deutschen Leitindex Dax sollte jedem bekannt sein. Allerdings sind diese seit der Gründung im Juli 1988 nicht mehr die Gleichen. Über die Zeit hinweg hatten 53 deutsche Unternehmen die Ehre Teil des wichtigsten Indizes Deutschlands zu sein. Besonders beständig waren 15 Unternehmen, die seit der Gründung ihren Platz nicht geräumt haben. Dazu gehören auch die deutschen Autobauer, BMW, Daimler und Volkswagen.

Wir blicken auf die Analyse der Sutor Bank zur Zusammensetzung der Aktien im Dax:

Im Juli 1988 startete der Deutsche Aktienindex (DAX) mit 30 Mitgliedern, den größten in Deutschland gelisteten Aktiengesellschaften. Die Zusammensetzung des DAX hat sich seitdem fortwährend verändert, wobei immerhin die Hälfte der Erstmitglieder beziehungsweise deren Nachfolger heute noch dabei sind. Eine Zusammenstellung der Hamburger Sutor Bank zeigt, wie sich die Branchenverteilung des DAX verändert hat und warum es deutlich sinnvoller ist, anstatt in einzelne DAX-Unternehmen besser in den gesamten Index zu investieren.

DAX-Fluktuation: 53 Unternehmen in 30 Jahren

Immerhin die Hälfte der 30 ursprünglichen Unternehmen ist durchgängig seit Gründung dabei, davon 12 noch namensgleich, drei weitere – Daimler, E.ON und ThyssenKrupp – sind durch ihre Vorgängerunternehmen seit Beginn im DAX vertreten. Auf der einen Seite Konstanz mit 15 noch vertretenen Gründungsmitgliedern – auf der anderen Seite zeichnet sich der DAX auch durch hohe Fluktuation aus: Bis heute waren insgesamt 53 Unternehmen Mitglied im DAX.

Dementsprechend änderte sich die Branchenzusammensetzung im DAX gravierend. Stellte die Finanzbrache beispielsweise 1988 mit der Bayerischen Vereinsbank, der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, der Dresdner Bank, der Commerzbank und der Deutschen Bank gleich fünf Banken, so sind heute nur noch zwei Banken (Commerzbank und Deutsche Bank) dabei, wobei mit der Allianz, der Münchener Rück und der Deutschen Börse weitere Finanzdienstleister im DAX hinzugekommen sind. Der Gesamtanteil der Finanzbranche im DAX fiel von 24,3 Prozent 1988 auf 15,0 Prozent 2017.

Von den fünf Startern aus der Automobilbranche (BMW, Daimler, Volkswagen, Continental und MAN) sind in der Kategorie Nicht-Basiskonsumgüter im Prinzip noch alle dabei. Allerdings legte Continental von 1996 bis 2003 und von 2008 bis 2012 zwei DAX-Pausen ein, MAN wurde von Volkswagen übernommen. Informationstechnologie (IT) hat als Branche über die Jahrzehnte kontinuierlich an Gewicht im DAX gewonnen (1988: 1,5% / 1999: 6,1% / 2017: 11,7%). Die heutigen IT-Vertreter sind Infineon und SAP, wobei SAP mit rund 120 Milliarden Euro sogar das wertvollste Unternehmen im DAX darstellt. Nachdem sich Karstadt und Kaufhof aus dem DAX verabschiedet haben, ist der Leitindex nun schon seit einigen Jahren handelsbranchenfrei.

Kontinuierlich abgenommen hat der Anteil der Versorgungsbetriebe: Lag der Anteil 1988 noch bei 10,6 Prozent (Veba, RWE, Viag), so ist dieser inzwischen bei nur noch 2,5 Prozent (E.ON, RWE). Spannend ist ein Blick auf das Frühjahr 2000: Zu dieser Zeit wurde mächtig um die UMTS-Lizenzen gebuhlt und die Telekommunikationsbranche machte mit den Schwergewichten Deutsche Telekom und Mannesmann im DAX gut 35 Prozent aus. Zum DAX-Start war die Telekommunikationsbranche noch gar nicht vertreten, heute macht sie mit der Deutschen Telekom noch rund 6 Prozent aus.

Einige Unternehmen gaben im DAX-Lebenszyklus nur kurze Gastspiele: MLP schaffte es nur zwei Jahre, Epcos war drei Jahre dabei. Am kürzesten war die Hannover Rück mit von der Partie – mit gerade einmal sechs Monaten von März bis September 2009.

„Dass sich die Zusammensetzung des DAX in seiner dreißigjährigen Geschichte immer wieder geändert hat, ist kein Wunder, sondern nur logisch. Da der DAX ein Spiegel der deutschen Unternehmenslandschaft ist, verändert er sich genauso wie die deutsche Wirtschaft. Das ist für Anleger von Vorteil. Denn erfolgreiche, starke Unternehmen rücken auf und ersetzen andere Firmen, die an Bedeutung verlieren. So profitieren Anleger ganz automatisch von den ‚Selbstreinigungskräften‘ des DAX und setzen auf einen Verbund von Siegertypen“, erklärt Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung der Sutor Bank.

Der DAX setzt auf die Großen

Wer in der Vergangenheit in den gesamten Index investierte und damit sein Geld über die 30 DAX-Unternehmen streute, reduzierte sein Risiko und erlebte deutlich geringere Schwankungen. Dass die Diversifikation beim DAX wirkt, zeigt seine gute Performance mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 8,13 Prozent (1.7.1988 bis 28.6.2018). Gleichwohl sollten Anleger nicht nur den heimischen Markt im Blick haben. „Der DAX ist ein gutes Basisinvestment. Eine weltweite Streuung erweitert das Anlageuniversum jedoch deutlich. Dadurch wird auch vermieden, dass bestimmte erfolgreiche Branchen unterrepräsentiert sind. Beim DAX fehlt beispielsweise die Ölindustrie völlig“, sagt Lutz Neumann.

Auch sollte nicht nur auf Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung – wie im DAX – gesetzt werden. „Wissenschaftliche Untersuchungen über viele Jahrzehnte hinweg zeigen, dass Investments in Klein- und Substanzunternehmen zwar mit höheren Risiken verbunden sind, jedoch langfristig mit höheren Renditen belohnt werden. Anleger sollten daher auch mittelständische Firmen im Blick haben“, empfiehlt Lutz Neumann. In ein ideales Depot gehörten nach Ansicht von Lutz Neumann zudem nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen, um den gesamten Kapitalmarkt abzubilden und für mehr Stabilität zu sorgen. „Die Anleihen geben Sicherheit und sorgen für eine gute Straßenlage, die Aktien sind der Turbo, der für den Fahrspaß sorgt.“

Quelle: Sutor Bank, eigene Recherche