BMW, Daimler, VW – neuer Ärger voraus?

Die Verhandlungen zwischen China und den USA beschäftigen uns nun schon einige Monate. Die US-Regierung hat mittlerweile schon Übung darin, einen Deal in Aussicht zu stellen und die Verhandlungen zu loben. Ob der Deal das perfekte “sell the news” Signal wird, muss man dann diskutieren. In Deutschland drängt sich die Frage auf, welches Ziel Trump als nächstes verfolgt. Daimler, BMW und Co? Die IWF-Chefökonomin Gita Gopinath glaubt, dass die Verhängung von Importzöllen für Autos schlimmere Folgen für den Welthandel haben könnte als der gegenwärtige amerikanisch-chinesische Handelskonflikt, so ein Bericht der Nachrichtenagentur “Reuters”. Absicherung für das Depot gibt’s mit dem Turbo-Bearauf BMW,auf Daimler undauf VW.