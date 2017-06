BMW-Calls mit 92% Chance bei Kursanstieg auf 88€

Die BMW-Aktie, ISIN: DE0005190003, steckt seit dem Jahresbeginn 2017 innerhalb einer Bandbreite von 80 bis 91 Euro fest. Derzeit nähert sich der heute schwächer tendierende Aktienkurs mit 84,10 Euro dem unteren Rand der Tradingrange an.

Nach einer Analyse von JP Morgan, in der die Branchendaten von BMW als positiv bezeichnet werden und die Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro als neutral eingestuft wird, könnte der Aktienkurs durchaus über Steigerungspotenzial verfügen.

Risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die BMW-Aktie im kommenden Monat wieder dem oberen Rand der Bandbreite annähern wird, um dann zumindest auf 88 Euro zu notieren, könnten einen kleinen Teil ihres Portfolios für die Investition in Long-Hebelprodukte in die BMW-Aktie aufwenden.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 86 Euro

Der aus dem Geld liegende (Delta +0,39) Citi-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 86 Euro, Bewertungstag 14.8.17, BV 0,1, ISIN: DE000CY34VY6, wurde beim BMW-Aktienkurs von 84,10 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro gehandelt.

Wenn die BMW-Aktie im Verlauf des nächsten Monats auf 88 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf 0,31 Euro (+72 Prozent) erhöhen. Erreicht der Aktienkurs die 88 Euro beispielsweise erst am Bewertungstag, dann wird sie Rückzahlung mit dem inneren Wert in Höhe von 0,20 Euro erfolgen. Notiert die BMW-Aktie an diesem Tag unterhalb von 86 Euro, dann wird der Schein wertlos verfallen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,4485 Euro

Der Citi-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,4485 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CY3WKE6, wurde beim Aktienkurs von 84,10 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro taxiert.

Wenn die BMW-Aktie in naher Zukunft auf 88 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des derzeit Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,75 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek