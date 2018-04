BMW: Autoaktie weiter seitwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Die Aktie von BMW kam auf Jahressicht nicht wirklich vom Fleck. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung ist durchaus denkbar. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie von BMW können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Trotz aller Branchen-Probleme hat die BMW Group nach eigenen Angaben mit insgesamt 604.629 ausgelieferten BMW, MINI und Rolls-Royce Fahrzeugen ihr bestes erstes Quartal aller Zeiten verzeichnet. Dies entspreche einer Steigerung von 3 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum und sei das erste Mal, dass das Unternehmen zu diesem frühen Zeitpunkt eines Jahres bereits mehr als 600.000 Fahrzeuge verkauft habe. "Wir freuen uns auch über die weltweit steigende Kundennachfrage nach unseren elektrifizierten Fahrzeugen, deren Absatz in diesem rapide wachsenden Bereich in den ersten drei Monaten des Jahres um 38,3 Prozent zulegte", wurde Vertriebsvorstand Pieter Nota per Pressemitteilung zitiert.

Aktie konnte sich erholen

Zum Chart. Im Januar kletterte die Aktie von BMW auf das bis heute gültige Jahreshoch von 97,50 Euro. Danach allerdings ging es ziemlich rasch Richtung Süden - die Autoaktie musste sich einer recht scharfen Korrektur unterziehen. Anfang März notierte das Papier von BMW nur noch bei 81,82 Euro, wo auch das aktuelle Jahrestief markiert wurde. In den vergangenen Wochen aber konnte sich die Aktie wieder erholen und bis in die Kursregion bei 90 Euro vordringen. Das aktuelle Monatshoch liegt bei 91,59 Euro, das Kurstief im April liegt bei 86,62 Euro. Unterstützend könnte auch die 200-Tage-Linie wirken. Der gleitende Durchschnitt verläuft gegenwärtig bei 85,60 Euro.

Strategie

Mit einem Inline-Optionsschein auf BMW (WKN SC6U0E) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 20 Prozent oder 187 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie von BMW bis einschließlich 15.06.2018 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 80 Euro und 100 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 12 Prozent. Nach oben sind es 10 Prozent. Wenn die Aktie von BMW unter das Jahrestief bei 81,82 Euro fällt oder über das Jahreshoch bei 97,50 Euro steigt, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch rasche Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

BMW (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 97,50 Euro // 91,59 Euro Unterstützungen: 81,82 Euro // 86,62 Euro

Inline-Optionsschein auf BMW (Stand: 17.04.2018, 09.30 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: SC6U0E

Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,21/8,31 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 80,00 Euro

Basiswert: BMW obere KO-Schwelle: 100,00 Euro

akt. Kurs Basiswert: 90,54 Euro Laufzeit: 15.06.2018

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 20,3% (187% p.a.) Order über Börse Stuttgart / Euwax





Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de