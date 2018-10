BMW/Allianz/Infineon-Anleihe mit 6,75% Zinsen und 41% Schutz

Firmen mit dem Unternehmenssitz in Bayern sind prominent im DAX-Index vertreten. Neben der Linde-, der Adidas-, der MünchenerRück- und der Siemens-Aktie zählen auch die Infineon-, die Allianz- und die BMW-Aktie zu den Blue Chips des deutschen Aktienmarktes.

Für Anleger, die mit limitiertem Risiko bei einem halbwegs stabilen Kursverlauf der in Bayern angesiedelten Aktiengesellschaften zu überproportional hohen Renditen gelangen wollen, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotenen RCB-6,75% Bayern Protect Aktienanleihe auf die Infineon-, die Allianz- und die BMW-Aktie interessant sein.

In den vergangenen 12 Monaten konnten Anleger mit den drei Aktien keine Kursgewinne erzielen. Während der Kursrückgang der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) mit einem Minus von 2 Prozent noch relativ moderat ausfiel, müssen sich die Inhaber von Infineon- (ISIN: DE0006231004) und BMW- Aktien (ISIN: DE0005190003) mit Verlusten von 10 und 13 Prozent abfinden.

6,75% Zinsen, 41% Sicherheit

Die Schlusskurse der Infineon-, der Allianz- und der BMW–Aktie vom 23.10.18 werden als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten, vom 24.10.18 bis zum 21.10.20 angesiedelten Beobachtungszeitraumes aktiviert sind, liegen bei 59 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre (am 25.10.19 und am 27.10.20) erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 6,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn alle drei Aktien auf Schlusskursbasis während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren notieren, dann wird die Anleihe am 27.10.20 mit ihrem Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.

Die RCB-6,75% Bayern Protect Aktienanleihe, fällig am 27.10.20, ISIN: AT0000A23K69, kann noch bis 22.10.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe wird in den nächsten zwei Jahren einen Bruttojahresertrag von 6,75 Prozent abwerfen, wenn die Infineon-, die Allianz- und die BMW-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mit mindestens 41 Prozent gegenüber der am 23.10.18 ermittelten Schlusskurse im Minus notieren.

Walter Kozubek